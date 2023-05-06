الغذاء والدواء: 4 نصائح مهمة لتفادي أضرار التخزين الخاطئ للمكسرات

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أوضحت هيئة الغذاء والدواء أن المكسرات قد تكون مصدر للملوثات الغذائية، لذلك يجب اتباع النصائح والإرشادات عند تخزينها لضمان سلامتها.

المكسرات فوائد وتنبيهات

وأضافت الغذاء والدواء، عبر حسابها في “تويتر”، أن المكسرات تعتبر من الوجبات الخفيفة المفيدة لصحة الإنسان إذا تم تناولها بكميات محددة كجزء من النظام الغذائي الصحي، إلا أنها في بعض الأحيان تكون مصدرا للملوثات الغذائية مثل السموم الفطرية.

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نصائح وإرشادات:

– الشراء من أماكن موثوقة وتجنب الباعة المتجولين

– حفظها داخل أغلفة بلاستيكية جافة محكمة الإغلاق

– التخلص منها عند ظهور إصابات حشرية أو آثار القوارض

– يُفضل أن تحفظ في درجات حرارة منخفضة

ما هي السموم الفطرية (الأفلاتوكسين)

هي مركبات سامة تُنتجها بعض أنواع الفطريات بطريقة طبيعية عند توفر الظروف البيئية المناسبة لنموها مثل

درجة حرارة ونسبة رطوبة مناسبة أثناء التخزين، وتعد من الملوثات الكيميائية ما السموم الفطرية التي قد تسبب الأمراض للإنسان عند استهلاكها

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