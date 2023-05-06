ألمانيا تحظر رفع الأعلام الروسية في يوم نصرها

تواصل- وكالات:

قررت ألمانيا حظر حمل الأعلام الروسية، يومي الـ 8 و9 من مايو الجاري، أو أية رموز ترتبط بيوم النصر على النازية.

من جانبها علقت السفارة الروسية لدى برلين على القرار، ورفض السفير الروسي ، سيرغي نيتشايف، قرار السلطات الألمانية، حظر حمل الأعلام الروسية والرموز العسكرية السوفيتية، وعرض الأفلام التاريخية التي تذكر بتلك الحقبة، احتفالا بذكرى تحرير ألمانيا وأوروبا من النازية، وكذلك أغاني سنوات الحرب.

نهج غير أخلاقي

وأشار نيتشايف، إلى أن موسكو تعتبر الخطوة الألمانية نهجا “غير أخلاقي وغير مقبول”، مطالبا السلطات الألمانية بإلغاء هذا الحظر.

وذكر نيتشايف، بأن الاتحاد السوفيتي دفع ثمنا باهظا جدا لتأمين حياة سالمة وهانئة في أوروبا، منوها بأن هذا النصر كلف الاتحاد حينها حياة 27 مليون مواطن سقطوا في ساحات القتال، وماتوا بسبب العمل القسري المفرط والجوع والمرض، ورميهم بالرصاص، وحرقهم وتعذيبهم خلال حرب هتلر.

ترقية النازيين

وأضاف: “اليوم نشاهد كيف يتم تمجيد النازيين وحلفائهم وترقيتهم ليصبحوا أبطالا وطنيين في دول أوروبا، ويتم تشويه إنجاز الجيش الأحمر وتدنيس المقابر العسكرية السوفيتية، وهدم وتدمير النصب التذكارية، يتم تزوير التاريخ بما يتناسب مع الوضع السياسي الراهن، وهنالك مساع حثيثة للمساواة بين الضحايا والجلادين والفائزين والخاسرين، هذا أمر مشين، لا يجب منح النازية فرصة للنهوض من جديد، واستغلال “الروسوفوبيا” لتحقيق ذلك”.

وشدد نيتشايف، على ضرورة إتاحة الفرصة لسكان ألمانيا وقدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى والمواطنين الروس، للاحتفال بهذا اليوم، وتكريم جنود الجيش الأحمر الذين وهبوا حياتهم لتحقيق هذا النصر .

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