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سقيت بمياه الصرف الصحي.. إزالة مزارع بمساحة 55 ألف م2 في مكة المكرمة
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سقيت بمياه الصرف الصحي.. إزالة مزارع بمساحة 55 ألف م2 في مكة المكرمة

سقيت بمياه الصرف الصحي.. إزالة مزارع بمساحة 55 ألف م2 في مكة المكرمة

سقيت بمياه الصرف الصحي.. إزالة مزارع بمساحة 55 ألف م2 في مكة المكرمة
٠٥:١٦:٥٦ م، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أزالت “لجنة متابعة ومنع المزارع التي تسقى بمياه الصرف الصحي” عدداً من المزارع المخالفة التي تُسقى بمياه الصرف الصحي لزراعة الورقيات بمنطقة الجعرانة بمكة المكرمة، حيث تقدر المساحة الإجمالية لتلك المزارع الـ4 , بنحو 55 ألف م2 .

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صحة البيئة

وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة المهندس ماجد الخليف, أن اللجنة ترأسها صحة البيئة في وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، وتنفذ مهامها بالتعاون مع الجهات الأمنية والشؤون الصحية بالمنطقة، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة.

وتقوم بأخذ عينات من الآبار والمياه التي تسقى بها المزارع ويتم تحليلها في مختبرات الشؤون الصحية، وفي حال عدم مطابقتها للمواصفات القياسية الآمنة يتم إزالة هذه المزارع، وهي أعمال مستمرة ودائمة طوال العام.

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أعلى مستوى من الإصحاح البيئي

ويأتي ذلك في إطار حرص الجهات المعنية ذات العلاقة وأمانة العاصمة المقدّسة، ممثلة في وكالة البلديات على تحقيق أعلى مستوى من الإصحاح البيئي، ومتابعة وإزالة كل الظواهر السلبية التي تتعلّق بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين، كما شدّدت الأمانة على أنها لن تتوانى في تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية البيئة مكة المكرمة مياه الصرف

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