المملكة تحقق فائضا قياسيا في الميزان التجاري لـ2022

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حققت المملكة فائضا تجاريا خلال العام الماضي بلغ 222.1 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 36.9% من إجمالي الفائض المحقق للدول الخليجية.

حجم الفوائض في الميزان التجاري

وتأتي المملكة والإمارات بين أكبر دول العالم في حجم الفوائض في الميزان التجاري خلال العام الماضي 2022، فيما يشكل حصص الدولتين مجتمعة نحو 65.7 في المائة من فوائض دول الخليج.

فيما تأتي الإمارات ثانيا بعد تسجيلها فائضا بلغ 173.9 مليار دولار، وهو ما يشكل نحو 28.9% من الفائض المجمع لمنطقة الخليج، حسب “الاقتصادية”.

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فائض دول الخليج

وسجلت دول الخليج مجتمعة فائضا قياسيا في ميزانها التجاري خلال العام الماضي 2022، مستفيدة من ارتفاع صادرات النفط والغاز وكذلك التحسن في الصادرات غير النفطية.

الفائض التاريخي الذي سجلته دول الخليج الست، جاء بعد تسجيل الصادرات نموا واسعا بلغ 45 في المائة، مقابل نمو الواردات 21%.

602.4 مليار دولار

وحسب بيانات منظمة التجارة العالمية وهيئات الإحصاء الخليجية، بلغ الفائض في الميزان التجاري للدول الخليجية 602.4 مليار دولار، مقارنة بفائض 313.2 مليار دولار في 2021، ليسجل الفائض أعلى معدل نمو منذ 2018، بنحو 92 % وبفارق 289.25 مليار دولار.

وتجاوز الفائض التجاري للعام الماضي المستوى القياسي المسجل في 2012 البالغ 562.2 مليار دولار، وبفارق 7.2 % أو 40.24 مليار دولار.

ويمثل الميزان التجاري الفرق بين إجمالي قيمة الصادرات والواردات السلعية، حيث إن الفائض بالميزان يأتي مع تفوق الصادرات، بينما عجز الميزان التجاري يحدث إذا زادت الواردات عن السلع المصدرة.