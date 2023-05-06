جراحة نوعية ودقيقة لسبعيني في مستشفى الملك سلمان

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تمكن فريق طبي في مستشفى الملك سلمان عضو تجمع الرياض الصحي الأول من إنقاذ حياة مواطن سبعيني يعاني من نقص شديد بالتروية الدموية للطرفين السفليين.

إنقاذ حياة مواطن سبعيني:

وجاء ذلك عبر عملية نوعية وطارئة، حيث قام الفريق الجراحي بقيادة استشاريين جراحة الأوعية الدموية د. مالك المالكي و د. سيد اليوسف بإجراء عملية توصيل رقعة شريانية من الشريان الإبطي للشريان الفخذي، وإزالة وصلة شريانية صناعية سابقة ملتهبة بين الشريان الفخذي الأيمن والشريان الفخذي الأيسر قابلة للانفجار في أي لحظة، وإصلاح الشرايين المتهتكة.

عملية جراحية في 8 ساعات:

واستمرت العملية الجراحية لمدة ثمانية ساعات ونصف، تمثلت صعوبة العملية في كبر سن المريض واجرائه عملية سابقة لاستبدال شرايين تاجية للقل.

كما تواجد عدد من الأمراض المزمنة؛ وجميع ذلك أدى إلى صعوبة ودقة التخدير تحسباً لتأثيره على وظائف الأعضاء الأخرى، بالإضافة إلى انعدام حسّاس قياس ضغط الدم التداخلي والذي يعتبر عامل مهم لمراقبة وإدارة مثل هذه العمليات؛ والذي كان تحدياً كبيراً في غرفة العمليات.

وتمت العملية بنجاح -ولله الحمد- وتماثل المريض للشفاء، حيث تتم متابعة حالته في العناية المركزة بالمستشفى.

الجدير بالذكر أن هذا النوع من الجراحات يعتبر من العمليات النوعية والتخصصية عالية الدقة التي يقوم بها مستشفى الملك سلمان؛ بوجود كفاءات طبية مؤهلة وتجهيزات وتقنيات طبية حديثة.

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