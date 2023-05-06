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5 وسائل.. تعرف على طرق التبليغ عن مخالفة أنظمة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
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5 وسائل.. تعرف على طرق التبليغ عن مخالفة أنظمة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

5 وسائل.. تعرف على طرق التبليغ عن مخالفة أنظمة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

5 وسائل.. تعرف على طرق التبليغ عن مخالفة أنظمة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
٠٥:١٤:١٨ م، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

اعتمدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية.

مسؤولية الهيئة

ونصت اللائحة على أن تكون استعادة المصادر المشعة اليتيمة وأي مصدر إشعاعي آخر يُضبط أو يُتحفظ عليه، على أن تتولى الهيئة مسؤوليات منها اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاكتشاف المصادر المشعة الخارجة عن التحكم الرقابي وإخضاعها للرقابة، وعند عدم التعرُّف على مالك تلك المصادر المشعة فتعد ضمن تصنيف المصادر المشعة اليتيمة، و تلقي جميع البلاغات المتعلقة باكتشاف المصادر المشعة الخارجة عن التحكم الرقابي.

مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

وجاء في اللائحة أن تتولى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة مسؤوليات منها إخطار الهيئة عند استلامها أي بلاغ يخصّ المصادر المشعة الخارجة عن التحكم الرقابي.

وكذلك استلام المصادر المشعة، وأي مصدر إشعاعي آخر يُضبط بناءً على موافقة الهيئة، وضمان أمان وأمن هذه المصادر، وتحمّل مسؤوليات استعادة المصادر المشعة اليتيمة وتكاليفها، وإدارتها.

وسائل التبليغ

1- الموظفون المختصون في أمانة اللجنة.

2- الرسائل النصية المرسلة إلى الجوال الموثق.

3- البريد الإلكتروني المدوّن في صحيفة المخالفة.

4- العنوان الوطني.

5- أي من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الآلية الحكومية، وأي وسيلة أخرى تراها اللجنة ويتحقق بها التبليغ.

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اخبار السعودية الرقابة النووية والإشعاعية السعودية اليوم طرق التبليغ

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