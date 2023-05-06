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هل تقال أذكار نوم الليل عند نوم النهار؟
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هل تقال أذكار نوم الليل عند نوم النهار؟

هل تقال أذكار نوم الليل عند نوم النهار؟

هل تقال أذكار نوم الليل عند نوم النهار؟
٠٥:٣٣:١٩ م، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، مواعيد أذكار النوم، التي وردت في الأثر، ويرددها المسلمون يوميا.

أذكار النوم

وقال الفوزان في مقطع صوتي شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن أذكار نوم الليل لا تقال عند نوم النهار، أو القيلولة، لأن هذا لم يرد عن الرسولﷺ

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وفي وقت سابق، أشار الفوزان، إلى أن للغضب علاج، بينه القرآن الكريم، وكذلك الهدي النبوي، وهو أن يقول المرء: “أعوذ بالله من الشيطان الرجيم”، كما في قوله -تعالى- “وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ”، وفي آية أخرى :”إنه هو السميع العليم”.

هدي النبي ﷺ

واستطرد الفوزان، في مقطع صوتي، شاركه حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مبينا أن النبي ﷺ رأى رجلين بينهما مشادة، فغضب أحدهما، حتى احمرت عيناه، وانتفخت أوداجه، فقال النبي ﷺ إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد “أعوذ بالله من الشيطان الرجيم”.

فذهبوا إليه وقالوا له هذا الذي سمعه من الرسول ﷺ ، فقالها، فذهب عنه الغضب.

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أذكار الصباح والمساء أذكار النوم أسئلة دينية صالح الفوزان فتاوى الفوزان فتاوى دينية

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