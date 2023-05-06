سفير خادم الحرمين لدى باكستان يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني

تواصل- فريق التحرير:

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، في مكتبه بمقر السفارة بإسلام آباد، اليوم، معالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور محمد صادق سنجراني.

وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

وأول أمس، لقي ما لا يقل عن سبعة معلمين مصرعهم، في إطلاق نار بمدرسة بالقرب من الحدود مع أفغانستان.

وذكرت قناة “جيو تي. في” المحلية، أن الواقعة حدثت في منطقة باراتشينار القبلية، في شمال غرب باكستان.

إطلاق نار داخل مدرسة:

وفي واقعة مماثلة أطلق طفل النار داخل مدرسة ابتدائية في العاصمة الصربية بلغراد، ما تسبب في وفاة 8 أشخاص.

وأعلنت وزارة الداخلية أنها ألقت القبض على تلميذ يبلغ من العمر 14 عاما بعد إطلاق نار.

وبحسب البيان الصادر، فإن الشرطة أرسلت كل الدوريات المتوافرة إلى مكان الحادث وأوقفت قاصراً.

وأوضحت أنه تلميذ في الصف السابع، للاشتباه في إطلاقه أعيرة نارية عدة على تلاميذ وبواب المدرسة بمسدس لوالده.

وأضافت أنه قُتل ثمانية أشخاص في إطلاق النار الذي وقع في مدرسة فلاديسلاف ريبنيكار الابتدائية في حيّ فراكار، كما أصيب ستّة أطفال ومدرّسة نقلوا إلى المستشفى.

مقتل 6 جنود:

من ناحية أخرى قال الجيش الباكستاني اليوم، إن مسلحين قتلوا ستة جنود في تبادل لإطلاق النار في منطقة قبلية بشمال غرب البلاد قرب الحدود مع أفغانستان.

ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع بعد أن أعلنت باكستان عن حملة جديدة تستهدف المسلحين.

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