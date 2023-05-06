سكني يوضح تفاصيل الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة

تواصل – فريق التحرير:

أوضح حساب العناية بالمستفيدين التابع لبرنامج سكني، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم السبت، طريق الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة.

تطبيق سكني

جاء ذلك ردا على سؤال أحد المتابعين حول توزيع أراض بمنطقة تبوك، وأجاب الحساب: “يتم الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة قبل إدراجها في الموقع، وفي حال أصبحت متاحه يمكنك الحجز في المخطط المناسب لك من خلال حسابك، يرجى تحميل تطبيق سكني لإستلام تنبيهات المخططات الجديدة”.

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وفي سياق متصل، تستضيف الرياض، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للعقار أ. ماجد بن عبدالله الحقيل معرض مسكن العقاري 23 بمشاركة كبرى الشركات العقارية والجهات التمويلية والبنوك

وكانت الهيئة العامة للعقار رعت النسخة الثانية من معرض مسكن العقاري، الذي أقيم في مدينة الرياض خلال الفترة 1-3 مايو 2023م،

بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والبنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري.

وشاركت الهيئة بالمعرض من خلال التعريف بالخدمات التي تقدمها للمستفيدين والعاملين في القطاع العقاري مثل:

1 – رخصة فال.

2 – نظام الوساطة العقارية.

3 – السجل العقاري الذي ستبدأ فيه الأعمال الميدانية بمدينة الرياض في 17 شوال المقبل.

أهم المنصات والبرامج المشاركة

كما استعرضت خلال مشاركتها المنصات والبرامج التي تُشرف عليه:

1 – المعهد العقاري.

2 – برنامج مُلاك.

3 – مركز التحكيم العقاري.

4 – إيجار، وغيرها من الخدمات.

5 – برنامج فرز الوحدات العقارية.

ويهدف المعرض إلى توفير رحلة كاملة للمستفيد من خلال تسهيل التواصل مع المطورين والمقاولين وتوفير الاستشارات