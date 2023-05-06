الذهب يتراجع بقوة في أسواق المملكة.. تعرف على سعر الجرام عيار 21

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تراجعت أسعار الذهب، اليوم السبت، بالمقارنة بما كانت عليه يومي الخميس والجمعة، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 243.47 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 223.18 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 213.04 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 182.61 ، وعيار 14 بـ 142.03 ، وعيار 12 سجل 121.74 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7572 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1704 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 243.470 ريالاً.

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أسعار الذهب أمس

وأمس بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 245.98 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 225.49 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 215.24 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 184.49، وعيار 14 بـ 143.49، وعيار 12 سجل 122.99 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7650 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1722 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 245.983 ريالاً.

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