2 كيلو تفصل “فاغنر” عن السيطرة على باخموت بالكامل

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أعلن مؤسس مجموعة “فاغنر” العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين، إن أمام القوات الروسية 2.5 كيلومتر فقط للسيطرة على باخموت بالكامل.

أسلحة أوكرانية

وبحسب ما نقلت عنه وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم (السبت)، فإن القوات الأوكرانية مجهزة بالأسلحة بشكل جيد في باخموت وظهرت لديهم مسيرات، لافتاً إلى أنها ترسل يومياً ما بين 400-600 شخص وتفقد العدد نفسه.

وأفاد بريغوجين بأن وحدات فاغنر لا تزال لديها بعض القدرات للتقدم في المدينة.

تقدم فاغنر

ونقل مكتبه الإعلامي عبر تليجرام عنه قوله: على الرغم من النقص الشديد في القذائف، تقدمت وحدات فاغنر حتى 170 متراً في اتجاهات مختلفة وسيطرت على 59.5 ألف متر مربع من المدينة.

وأضاف أن أوكرانيا لا تزال تسيطر على 2.52 كم مربع، مؤكداً أنه لا يزال لدى قواته قدرة على التقدم في باخموت حتى نهاية يوم 9 مايو.

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