السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
سفير خادم الحرمين لدى باكستان يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني
الذهب يتراجع بقوة في أسواق المملكة.. تعرف على سعر الجرام عيار 21
سكني يوضح تفاصيل الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة
2 كيلو تفصل “فاغنر” عن السيطرة على باخموت بالكامل
وزير الخارجية: نرحب بوجود ممثلين من الأطراف السودانية للحوار في جدة
في جدة وجازان.. القبض على 9 وافدين متلبسين بـ “ترويج السم القاتل”

الرئيسية

 /

دولي

 /

وزير الخارجية: نرحب بوجود ممثلين من الأطراف السودانية للحوار في جدة

وزير الخارجية: نرحب بوجود ممثلين من الأطراف السودانية للحوار في جدة

وزير الخارجية: نرحب بوجود ممثلين من الأطراف السودانية للحوار في جدة
٠٣:٣٧:١٤ م، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

رحب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، اليوم السبت، بوجود ممثلين من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، للحوار حول الأوضاع في وطنهم.

إنهاء الصراع في السودان

وقال الوزير: “نؤكد أن الاستضافة هي نتاج تكاتف دولي والتي تمت بجهود حثيثة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالشراكة مع دول المجموعة الرباعية والشركاء من الآلية الثلاثية”.

وأعرب عن أمله في أن يقود هذا الحوار إلى إنهاء الصرع، وانطلاق العملية السياسية، وعودة الأمن والاستقرار إلى السودان، حسب “الإخبارية”.

اقرأ أيضا:

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بالأمين العام للأمم المتحدة

وفي وقت سابق، أجرى وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، ، برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي.

أمن واستقرار السودان

وجرى خلال الاتصال، بحث الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في جمهورية السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق.

كما تم بحث آخر التطورات والأوضاع الراهنة في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم أخبار السودان الأزمة السودانية فيصل بن فرحان مفاوضات السودان مفاوضات في جدة وزير الخارجية

مواد ذات صلة

المزيد
عودة دفعة القوات الإماراتية الأولى من اليمن

عودة دفعة القوات الإماراتية الأولى من اليمن

٠٣:٥١ م، السبت، ٠٧ نوفمبر ٢٠١٥
لليوم الثالث.. انفجارات بركانية تغلق مطار بالي بإندونيسيا

لليوم الثالث.. انفجارات بركانية تغلق مطار بالي بإندونيسيا

٠٧:٤٩ ص، الأربعاء، ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧
اليمن.. مقتل عشرات الانقلابيين بينهم قيادي بارز في غارات لطائرات التحالف

اليمن.. مقتل عشرات الانقلابيين بينهم قيادي بارز في غارات لطائرات التحالف

٠٩:١٤ م، الخميس، ٢٦ أكتوبر ٢٠١٧
الأهالي يُشهّرون بسارق دراجات نارية في لبنان بهذه الطريقة (فيديو)

الأهالي يُشهّرون بسارق دراجات نارية في لبنان بهذه الطريقة (فيديو)

٠١:٥٤ م، الأحد، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *