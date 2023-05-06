وزير الخارجية: نرحب بوجود ممثلين من الأطراف السودانية للحوار في جدة

تواصل – فريق التحرير:

رحب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، اليوم السبت، بوجود ممثلين من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، للحوار حول الأوضاع في وطنهم.

إنهاء الصراع في السودان

وقال الوزير: “نؤكد أن الاستضافة هي نتاج تكاتف دولي والتي تمت بجهود حثيثة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالشراكة مع دول المجموعة الرباعية والشركاء من الآلية الثلاثية”.

وأعرب عن أمله في أن يقود هذا الحوار إلى إنهاء الصرع، وانطلاق العملية السياسية، وعودة الأمن والاستقرار إلى السودان، حسب “الإخبارية”.

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وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بالأمين العام للأمم المتحدة

وفي وقت سابق، أجرى وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، ، برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي.

أمن واستقرار السودان

وجرى خلال الاتصال، بحث الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في جمهورية السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق.

كما تم بحث آخر التطورات والأوضاع الراهنة في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.