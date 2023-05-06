الاقتصاد في أسبوع.. تراجع سوق الأسهم وارتفاع أسعار النفط
تواصل – فريق التحرير:
أنهى مؤشر السوق الرئيس تعاملات الأسبوع الماضي، على انخفاض بـ152 نقطة وبنسبة 1.4 %، عند 11119 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاقه الأسبوع الذي سبقه عند 11271 نقطة.
معدل التداول اليومي
وبلغ معدل التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي، 5.43 مليار ريال، مقارنة بمتوسط تداولات 6.5 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه – 3 جلسات تداول فقط.
واستمرت الشركات المدرجة في السوق الرئيسي، في الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول 2023 ليصل عدد الشركات المعلنة إلى 31 شركة، أهمها مصرف الراجحي، وسابك، والأهلي السعودي.
رفع معدل الريبو
وشهد الأسبوع الماضي، قرار البنك المركزي، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس من 500 نقطة أساس إلى 525 نقطة أساس (إلى 5.25%)، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس أيضاً، من 550 نقطة أساس إلى 575 نقطة أساس (إلى 5.75%)
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تقرير الوظائف
وفي سياق مواز، ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات نهاية الأسبوع، بعد تقرير الوظائف القوية التي هدأت من مخاوف الركود، في ظل تراجع للتوتر بشأن الأزمة المصرفية.
وساعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أفضل من المتوقع في تخفيف بعض المخاوف من حدوث ركود اقتصادي وشيك، حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي 253 ألف وظيفة في أبريل، بأكثر من المتوقع بإضافة 180 ألفًا، في حين انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ عدة عقود عند 3.4%.
أسهم البنوك الأمريكية
وتحولت أسهم البنوك المحلية في الولايات المتحدة للارتفاع، بعد مطالبات بتدخل لجنة الأوراق المالية والبورصات للتحقيق في تلاعب محتمل في أسهم البنوك، ما هدأ مخاوف العدوى المصرفية في الأسواق.
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رقم قياسي للذهب
ارتفعت العقود الآجلة للذهب في ختام تعاملات الخميس 4 مايو، للجلسة الثالثة على التوالي، مقتربة من تسجيل رقماً قياسياً جديداً.
عند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.8% أو 18.70 دولار إلى 2055.70 دولار للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أغسطس/آب عام 2020.
الضعف العام في الدولار الأمريكي، وأزمة القطاع المصرفي والمخاوف المحيطة بركود محتمل للاقتصاد الأمريكي عززت الطلب على الملاذ الآمن على المعادن النفيسة.
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قرار الفيدرالي
ارتفعت أسعار الذهب لتقترب من مستويات مرتفعة، الخميس الماضي، على نحو قياسي، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وألمح إلى أنه قد يوقف ارتفاع الفائدة لاحقا.