الاقتصاد في أسبوع.. تراجع سوق الأسهم وارتفاع أسعار النفط

أنهى مؤشر السوق الرئيس تعاملات الأسبوع الماضي، على انخفاض بـ152 نقطة وبنسبة 1.4 %، عند 11119 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاقه الأسبوع الذي سبقه عند 11271 نقطة.

معدل التداول اليومي

وبلغ معدل التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي، 5.43 مليار ريال، مقارنة بمتوسط تداولات 6.5 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه – 3 جلسات تداول فقط.

واستمرت الشركات المدرجة في السوق الرئيسي، في الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول 2023 ليصل عدد الشركات المعلنة إلى 31 شركة، أهمها مصرف الراجحي، وسابك، والأهلي السعودي.

رفع معدل الريبو

وشهد الأسبوع الماضي، قرار البنك المركزي، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس من 500 نقطة أساس إلى 525 نقطة أساس (إلى 5.25%)، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس أيضاً، من 550 نقطة أساس إلى 575 نقطة أساس (إلى 5.75%)