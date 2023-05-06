اليورو يرتفع.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم السبت، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.12 .

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وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.94

دينار كويتي 12.23

ريال عماني 9.73

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.73

فرنك سويسري 4.20

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وجاءت أسعار العملات أمام الريال، الخميس الماضي، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.25

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.67ص

فرنك سويسري 4.20