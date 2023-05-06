اليورو يرتفع.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
تواصل – فريق التحرير:
ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم السبت، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.12 .
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وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:
درهم إماراتي 1.02
دينار بحريني 9.94
دينار كويتي 12.23
ريال عماني 9.73
ريال قطري 1.03
جنيه إسترليني 4.73
فرنك سويسري 4.20
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وجاءت أسعار العملات أمام الريال، الخميس الماضي، كالآتي:
درهم إماراتي 1.02
دينار بحريني 9.95
دينار كويتي 12.25
ريال عماني 9.74
ريال قطري 1.03
جنيه إسترليني 4.67ص
فرنك سويسري 4.20