السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
اليورو يرتفع.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
الكويت تفرض رسومًا جديدة على الوافدين في خدمات “الصحة”
“مدني الرياض” يخمد حريقًا في أرض مسورة (صورة)
توضيح مهم من التأمينات حول شروط صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين
مخدرات ورذيلة.. نكشف أبرز وسائل مروجي “الموت والانحلال” في المملكة (تقرير)
جوازات مطار الملك عبدالعزيز تنهي إجراءات المعتمرين المغادرين إلى السودان

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

اليورو يرتفع.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

اليورو يرتفع.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

اليورو يرتفع.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
٠٢:٥٣:٢٠ م، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم السبت، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.12 .

اقرأ أيضا:

اليورو بـ 4.11.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو يواصل الصعود.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.94

دينار كويتي 12.23

ريال عماني 9.73

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.73

فرنك سويسري 4.20

اقرأ أيضا:

الدولار يتراجع أمام العملات الأجنبية في انتظار بيان المركزي اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، الخميس الماضي، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.25

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.67ص

فرنك سويسري 4.20

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم أسعار العملات الأجنبية الدولار الأمريكي اليورو مقابل الريال

مواد ذات صلة

المزيد
اليورو ينخفض لـ 4.06.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال

اليورو ينخفض لـ 4.06.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال

١٠:٢٢ ص، الثلاثاء، ١٧ يناير ٢٠٢٣
بنسبة 103%.. فائض الميزان التجاري للمملكة يرتفع في يوليو

بنسبة 103%.. فائض الميزان التجاري للمملكة يرتفع في يوليو

٠٣:٥١ م، الأربعاء، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
مؤشر سوق الأسهم يُغلق مرتفعاً عند مستوى 9987 نقطة بتداولات بلغت 7 مليارات ريال

مؤشر سوق الأسهم يُغلق مرتفعاً عند مستوى 9987 نقطة بتداولات بلغت 7 مليارات ريال

٠٥:٠٥ م، الخميس، ١٥ أبريل ٢٠٢١
بطلبات اكتتاب 3.7 مليارات ريال.. الوطني لإدارة الدين يُعلن عن إقفال طرح شهر فبراير

بطلبات اكتتاب 3.7 مليارات ريال.. الوطني لإدارة الدين يُعلن عن إقفال طرح شهر فبراير

١١:١١ ص، الخميس، ١٦ فبراير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *