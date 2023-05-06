مخدرات ورذيلة.. نكشف أبرز وسائل مروجي “الموت والانحلال” في المملكة (تقرير)

تواصل- فريق التحرير:

تقف الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الداخلية بالمرصاد لمروجي المواد المخدرة والمحتوى المنحل الذي يحض على الرذيلة.

وتوجه الجهات المختصة الضربة تلوى الأخرى لهؤلاء الذين يتلاعبون بأحلام الشباب ويحاولن جرهم لمستنقع الأوهام في حياة أكثر صخبًا.

شبكات التواصل

يستغل مروجو هذه المواد التطور التكنولوجي عبر الفضاء الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي، للوصول إلى الفئة المستهدفة وسرعة انتشار بضاعتهم بشكل أسرع.. ولكن هيهات!

فقد سخّرت المملكة إمكانياتها في الأمن السيبراني ورجال المكافحة للوقوف بالمرصاد لهؤلاء مخربي العقول ومروجي الآفات الأخلاقية والعقلية والصحية.

أبرز وسائل “الكيف”

وفي هذا الإطار تحدث مختصين كاشفين أبرز وسائل ترويج “الكيف” والرذيلة و جهود الدولة في مكافحتها والتي ظهرت مؤخرًا في الحرب على المخدرات.

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وفي تصريحات لصحيفة “اليوم”، قال أستاذ علم الاجتماع والجريمة بكلية الملك خالد العسكرية بالحرس الوطني أ.د عبدالرحمن بن عبدالله بدوي: “جهود كبرى تقوم بها قطاعات الدولة المختصة لمكافحة آفة المخدرات والتي تُعد في عصرنا الحالي من أعظم المهددات على المستوى الأمني والاجتماعي والصحي، ولا شك بأن الفئة المستهدفة أولاً هي فئة الشباب”.

الانتشار السريع

وأضاف: “يركز المروجون على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأهم أدواتهم وأبرز وسائل الترويج والانتشار السريع والمباشر؛ ولأن فئة الشباب هم الأكثر تعاملاً مع تلك الوسائل

لافتا إلى “الجهود الرسمية المتطورة التي تقوم بها الجهات المختصة لمواجهة هذه الظاهرة على المستوى التوعوي وعبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد وتجويد الجانبين الوقائي والعلاجي وحتى الرعاية اللاحقة للمتعافين، ولا يمكن إغفال الجانب القانوني وتطبيق الأنظمة والملاحقة الميدانية والتقنية بأعلى درجات من الاحترافية والرصد ومن خلال الأمن السيبراني المتخصص”.

السناب شات

من جانبها كشفت المختصة في علم النفس والتوجيه والإرشاد د. أمل محمد العتيبي، أن : “أكثر وسيلة مستخدمة بين هذه الفئة تطبيق السناب شات وللأسف يمكن من خلاله الترويج للرذيلة وللمخدرات بكل سهولة”

وأضافت، أنه يتعين الاستعانة بأمور التقنية من الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لمراقبة المحادثات الغامضة والحسابات المشبوهة.

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إعلانات تحذيرية

واقترحت “نشر إعلانات تحذيرية عن المخدرات في وسائل التواصل الاجتماعي وتكون قصيرة وسريعة حتى لا يمل منها فئة المراهقين والشباب سواء في السناب شات أو في اليوتيوب”.

أسرع وسائل الانتشار

وقالت الأكاديمية والباحثة في الشؤون الفكرية والمسؤولية المجتمعية والمستشارة الاسرية والتربوية د. ريم عبدالرحمن رمزي: “تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي أحد أبرز الوسائل السريعة لترويج المخدرات وخصوصاً في المراحل العمرية المبكرة؛ لسهولة الوصول إليهم عبر حسابات وهمية أو خدمة الدردشة في الألعاب الإلكترونية الحديثة”.

عصابات التهريب

وأضافت “تكمن الخطورة في استغلال عصابات التهريب والترويج كل المتغيرات النفسية والاجتماعية والفكرية للأفراد وكذلك المتغيرات الحديثة في مجال التقنية والاتصال لتحقيق مصالحها المادية مستغلة بذلك ضعف رقابة الأسر وعدم الوعي الذي يعاني منه كثير من الأفراد في المجتمعات وبالأخص المراهقين”.

أنجح طرق التصدي

وأشارت إلى سعي المملكة إلى محاربة هذه العصابات بأنجع الطرق للتصدي لهم عبر سياسات وأنظمة وقائية صارمة ورادعة تركز على استعمال أجدى أنواع العقوبات الجزائية وفق الأنظمة الجنائية والشرعية.

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