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جوازات مطار الملك عبدالعزيز تنهي إجراءات المعتمرين المغادرين إلى السودان

جوازات مطار الملك عبدالعزيز تنهي إجراءات المعتمرين المغادرين إلى السودان

جوازات مطار الملك عبدالعزيز تنهي إجراءات المعتمرين المغادرين إلى السودان
٠١:٥٧:٥٤ م، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أنهت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي إجراءات إحدى رحلات ضيوف الرحمن من المعتمرين المغادرين إلى جمهورية السودان بعد أن منّ الله عليهم بأداء نسك العُمرة بيسر وطمأنينة.

دعم المواقع المخصصة للمغادرين

وأشارت الجوازات إلى أنها سخرت إمكاناتها كافة لدعم المواقع المخصصة لخدمة المغادرين من ضيوف الرحمن بالأجهزة التقنية الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة لسرعة إنهاء إجراءاتهم وعودتهم إلى بلدانهم.

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وفي وقت سابق، أنهت جوازات ميناء جدة الإسلامي إجراءات ركاب سفينة على متنها عدد من المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة، وذلك ضمن جهود المملكة في عمليات إجلاء العالقين في جمهورية السودان.

التنسيق مع سفارات دول الرعايا الوافدين

وأكدت الجوازات معالجة أوضاع رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو جوازات سفر بالتنسيق مع سفارات، وممثليات بلدانهم لاستكمال إجراءات عودتهم إلى دولهم.4

خدمة المواطنين ورعايا الدول الشقيقة

يأتي ذلك ضمن جهود المديرية في خدمة المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وذلك عبر دعم منصات الجوازات بقوة الإسناد البشري والتقني للسرعة في إنهاء إجراءات دخولهم ومغادرتهم خلال عمليات الإجلاء.

الكلمات الدلالية:
أخبار السودان الجوازات السودان المعتمرين السودانيين مطار الملك عبدالعزيز

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