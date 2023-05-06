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تنبيه جديد من تقويم التعليم حول رسوم اختبار القدرات
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تنبيه جديد من تقويم التعليم حول رسوم اختبار القدرات

تنبيه جديد من تقويم التعليم حول رسوم اختبار القدرات

تنبيه جديد من تقويم التعليم حول رسوم اختبار القدرات
٠٣:٠٣:٣٤ م، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم السبت، قيمة رسوم اختبار القدرات.

اختبار القدرات العامة الرقمي

وأجاب الحساب عن سؤال أحد المتابعين قال: “سجلت لاختبار القدرات وظهر لي المبلغ ١٥٠ ريال، رغم أنه مكتوب تسجيل مبكر؟”.

وأفاد “تقويم التعليم” بأن: “رسوم اختبار القدرات العامة (الورقي) التسجيل المبكر: 100 ريال، والتسجيل المتأخر: 150 ريال. اما اختبار القدرات العامة (الرقمي) 150 ريال”.

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الاختبارات الوطنية “نافس”

وفي وقت سابق، قدمت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مجموعة من النصائح المهمة لأولياء الأمور لمساعدة أبنائهم في تطبيق الاختبارات الوطنية “نافس”، والتي ستجرى خلال الفترة من 17 – 28 شوال 1444هـ الموافق 7 – 18 مايو 2023م،

ونشرت الهيئة فيديوجراف عبر حسابها في موقع تويتر”، تحت عنوان: “كيف أساعد أبنائي في الاهتمام بالاختبارات الوطنية نافس”، حددت فيه مجموعة من الخطوات التي يتعين على أولياء الأمور تطبيقها على النحو التالي:

-ناقش أهمية الاختبارات مع أبنائك
-وضح موضوعاتها
-راجع الموضوعات المدرسية
-شارك أمثلة الدليل
-اشرح كتيب الاختبار
-احرص على عدم الغياب في يوم الاختبار
-عود أبناءك على التأني والتركيز أثناء الحل
-أكد على قراءة جميع الأسئلة.

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