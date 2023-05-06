“مدني الرياض” يخمد حريقًا في أرض مسورة (صورة)

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني عن تمكن “مدني الرياض”، من إخماد حريق في أرض مسورة، مؤكدًا عدم وقوع إصابات.

ونشر حساب الدفاع المدني على موقع التواصل الاجتماعي، صورة من جهود رجال الدفاع المدني في إخماد الحريق، مشيرًا أن القوات تمكنت من السيطرة عليه وإخماده دون إصابات.

مدني محايل

وفي وقت سابق أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن إدارة “مدني محايل” أخمدت حريقًا شب في مركبة في عسير.

وأوضحت أن فرق الإنقاذ بإدارة مدني محايل، تمكنت من إخماد حريقًا شب في مركبة بمنطقة عسير، لكن بدون إصابات

“مدني جازان” ينتشل شخصًا في وادي لجب بالريث

كما تم انتشلت فرق الإنقاذ بإدارة مدني جازان، شخصًا في وادي لجب بمحافظة الريث.

وبينت عملية إنقاذ وأعمال البحث أن العملية تمت بمشاركة مميزة من فرق تطوعية، سائلة الله تعال الرحمة للفقيد ولأسرته خالص العزاء.

وأمس، باشرت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة، مساء اليوم الخميس، إخماد حريق اندلع في مخزن للأخشاب داخل منزل تحت الإنشاء.

حريق مخزن أخشاب بمكة

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”: “مدني مكة المكرمة باشر حريقًا بأخشاب في مبنى تحت الإنشاء، ولا إصابات”.

حريق محل تجاري بالدمام

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني، عن إخماد حريق في محل تجاري بالدمام، مشيرًا إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات.

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