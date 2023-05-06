توضيح مهم من التأمينات حول شروط صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين
تواصل – فريق التحرير:
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، اليوم السبت، شروط صرف الدفعة الواحدة للمشترك قبل بلوغ سن الستين أو حدوث عجز.
5 شروط
وأورد حساب العناية بالعملاء، التابع للتأمينات الاجتماعية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن شروط تعويض الدفعة الواحدة للمشترك لعملاء نظام التأمينات هي:
1- يحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز وذلك وفقاً للحالات التالية:
2- المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة
3- من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة 5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من (120) شهراً
4- المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك
5- من أسقطت عنه الجنسية السعودية
اقرأ أيضا:
عاجل .. توضيح مهم من التأمينات بخصوص مكافأة الزواج
صرف المعاشات
وفي سياق منفصل، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم اليوم صرف دعم “ساند” للمتعطلين عن العمل.
اقرأ أيضا:
توضيح مهم من التأمينات حول تأثير وثيقة العمل الحر على صرف المعاشات