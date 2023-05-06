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توضيح مهم من التأمينات حول شروط صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين
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توضيح مهم من التأمينات حول شروط صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين

توضيح مهم من التأمينات حول شروط صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين

توضيح مهم من التأمينات حول شروط صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين
٠٢:٠٨:٤٤ م، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، اليوم السبت، شروط صرف الدفعة الواحدة للمشترك قبل بلوغ سن الستين أو حدوث عجز.

5 شروط

وأورد حساب العناية بالعملاء، التابع للتأمينات الاجتماعية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن شروط تعويض الدفعة الواحدة للمشترك لعملاء نظام التأمينات هي:

1- يحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز وذلك وفقاً للحالات التالية:

2- المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة

3- من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة 5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من (120) شهراً

4- المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك

5- من أسقطت عنه الجنسية السعودية

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صرف المعاشات

وفي سياق منفصل، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم اليوم صرف دعم “ساند” للمتعطلين عن العمل.

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” حول متى ينزل راتب ساند؟’، بأنه “يتم صرف المعاشات يوم 1 من الشهر الميلادي لمستفيدي أنظمة التأمينات، يرجى الإنتظار حتى نهاية اليوم وفي حال عدم الإيداع يمكنك التواصل معنا مجددًا”.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم التأمينات الاجتماعية بلوغ سن الستين صرف المعاشات

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