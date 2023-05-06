في ضربة واحدة.. الإطاحة بـ 6 مواطنين بمحافظة بدر ارتكبوا جريمة نكراء

تواصل – فريق التحرير:

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (6) مواطنين بمحافظة بدر، لترويجهم (50,530) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر و (1.4) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهم مبلغ مالي.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الحدود الشمالية

وفي وقت سابق، ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية، لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأوضحت أنه تم ضبط المتهمين بحوزتهما مبلغ مالي وذخيرة حية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وقبلها، أكد مدير إدارة الدراسات والمعلومات باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الدكتور سليمان محمد اللحيدان، أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تسعى إلى الحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمع.

نشر الوعي لرفض تعاطي المخدرات وأضاف أنها تعمل على نشر الوعي لرفض تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة في الجوانب الأمنية والوقائية والإعلامية والعلاجية والتأهيلية وغيرها. اقرأ أيضًا: الحرب على المخدرات.. إطاحات جديدة تطال مروجين بجازان وعسير الحدِّ من انتشار المواد المخدرة وأضاف اللحيدان أنه يجب علينا جميعاً التكاتف في الحدِّ من انتشار المواد المخدرة والتوعية بخطورتها البالغة على الفرد والمجتمع، وفقًا لـ”عكاظ”. اقرأ أيضًا: الحرب على المخدرات..دوريات الأمن بالطائف تقبض على مواطن بحوزته مادة الإمفيتامين المخدر الإبلاغ عن مهربي المخدرات وشدد على ضرورة التصدي لها من خلال الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات للجهات الأمنية المختصة، وجميع البلاغات تتم بسرية.

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