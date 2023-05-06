السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
بالخطوات.. أسهل طريقة للتسجيل الإلكتروني لطلاب الصف الأول الابتدائي
عاجل.. استدرج شخصًا وأنهى حياته بطريقة مروعة.. تنفيذ حكم الشرع في قاتل خميس مشيط
“مغامر ومسعف للبشر”.. من هو “هاني الزهراني” مصور القمم والمرتفعات؟
تحطم مقاتلة أمريكية في هذه الدولة.. وتحقيقات واسعة حول الحادث
بدءًا من اليوم.. “الطائرات المروحية” تعلن عن توفر وظائف شاغرة بالرياض
فوائد مذهلة لخل التفاح.. ماذا عن رائحة الفم الكريهة؟

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

بالخطوات.. أسهل طريقة للتسجيل الإلكتروني لطلاب الصف الأول الابتدائي

بالخطوات.. أسهل طريقة للتسجيل الإلكتروني لطلاب الصف الأول الابتدائي

بالخطوات.. أسهل طريقة للتسجيل الإلكتروني لطلاب الصف الأول الابتدائي
١٢:٥٨:٥٥ م، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تنطلق غدًا الأحد الموافق 17 من شوال لعام 1444 هـ، عملية “التسجيل الإلكتروني” الجديدة لكافة الطلاب والطالبات للصف الأول الابتدائي للعام القادم 1445هـ. على أن يتم إرسال رسائل إلكترونية لأولياء الأمور بالقبول بتاريخ 1444/11/15هـ.

وفي هذه السطور نرصد لكم كل ما يتعلق بطريقة التقديم وما يبحث عنه أولياء الأمور في هذا اليوم:

اقرأ أيضًا:

بدءًا من الأحد .. خطوات التسجيل للصف الأول الابتدائي للعام الجديد

طريقة التسجيل

1- يصل إشعار إلى هاتف ولي الأمر من وزارة التعليم.

2- قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بالخدمة.

3- سجل الدخول بعدها عبر النفاذ الوطني.

4- قم بالموافقة على الضوابط والشروط.

5- حدد التابع الذي ترغب في تسجيله.

6- قم بتحديد العنوان الوطني الخاص بك أو اضغط عنوانًا آخر من الخارطة بشكل يدوي.

7- حدد المدارس القريبة من السكن.

8 يمكنك أن تقوم باختيار مدارس بعيدة عن نطاق السكن.

9- أدخل الرغبات الخاصة بالمدارس (5 رغبات بحد أقصى).

10- بيانات فحص اللياقة للطالب حال توافرها، ويمكن إرسال الطلب مباشرة.

11 سوف يظهر لك إشعار بنجاح الطلب، وبعد التقديم تصلك رسالة تحتوي رقم الطلب.

12- سوف يتم مراجعة طلبك للرد عليك.

13- يمكنك متابعة الطلب من خلال تطبيق طلباتي.

14- سوف يتم إرسال نتيجة القبول إليك بعد انتهاء فترة التسجيل المحددة.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. التعليم تعلن موعد انطلاق هذه الاختبارات المهمة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة

أعمار القبول في الصف الأول الابتدائي

في حال عدم حصول الطالب على الروضة، لا بد أن يكون الطالب المتقدم للصف الأول الابتدائي 5 سنوات و9 أشهر.

أما إن كان حاصلاً على الروضة، فيتراوح عُمره من خمسة سنوات و6 أشهر إلى 5 سنوات وأقل من 9 أشهر.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية التسجيل الإلكتروني التعليم العام الجديد طريقة التسجيل الالكتروني طلاب الصف الأول الابتدائي

مواد ذات صلة

المزيد
توضيح عاجل من التأمينات لمن لم يتم إيداع الرواتب في حساباتهم

توضيح عاجل من التأمينات لمن لم يتم إيداع الرواتب في حساباتهم

١٢:٣٧ م، الأثنين، ٠١ مايو ٢٠٢٣
حائل.. إحالة أوراق فتاة تلفظت على أعضاء هيئة برزان  للادعاء

حائل.. إحالة أوراق فتاة تلفظت على أعضاء هيئة برزان  للادعاء

٠١:٢٥ ص، السبت، ٢٨ فبراير ٢٠١٥
عاجل.. حل جذري للحد من تزايد “قرود البابون” بالمملكة بعد حصر مواقعها

عاجل.. حل جذري للحد من تزايد “قرود البابون” بالمملكة بعد حصر مواقعها

٠٣:٠٦ م، الثلاثاء، ٣١ يناير ٢٠٢٣
معلمة تنقذ طالبة متوسطة «بلعت لسانها» في المزاحمية

معلمة تنقذ طالبة متوسطة «بلعت لسانها» في المزاحمية

٠٦:٤٤ م، الخميس، ١٧ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *