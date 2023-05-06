“مغامر ومسعف للبشر”.. من هو “هاني الزهراني” مصور القمم والمرتفعات؟

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أثارت وفاة المصور هاني الزهراني تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، حزنا على فراقه.

وفاة هاني الزهراني:

وتوفي المصور هاني الزهراني خلال قيامه بتصوير أحد الأعمال الفنية بمنحدر وعر في جبال السودة بأبها، إثر سقوطه من أعالي الجبال الشاهقة التي يصل ارتفاعها إلى 3.133 مترا.

وتميز الزهراني بالتقاطاته الفريدة، وبالدقة المتناهية في اختيار زوايا التصوير، وسط الطبيعة الجاذبة والتضاريس الوعرة، بالإضافة إلى اهتمامه بتصوير أحداث مفعمة بالحماس والإثارة.

تفاعل واسع عقب وفاة الزهراني:

أعرب رواد المواقع التواصل الاجتماعي في المملكة عن حزنهم الشديد وتعازيهم الحارة لعائلة ومحبي المصور الصحفي هاني بن عبد الله الزهراني الذي اشتهر بالتقالط الصور من مرتفعات شاهقة داخل وخارج وبلاده.

ونقلت وسائل إعلام عن متعب الزهراني شقيق المصور الراحل أن أخاه قد توفي صباح الخميس الماضي، عقب سقوطه من أعالي جبال السودة في منطقة عسير جنوبي المملكة.

وأوضحت أن أخاه كان يريد أن يلتقط مقطع فيديو لإحدى الجبل بيد أن “حزام الآمان” لم يكن مثبتا بشكل جيد مما أدى إلى سقوطه.

ونوه أن الهلال الأحمر والدفاع المدني وطيران الأمن، لم يستطيعوا الوصول إلى لمنطقة التي سقط فيها لوعورتها، وقد كانوا يستمعون لصوته لمدة 15 دقيقة قبل أن يلفظ آخر أنفاسه.

عناصر الإنقاذ:

وظهر في الفيديو أحد عناصر الإنقاذ على ما يبدو، وهو ينادي بصوت مرتفع.

فيما ذكر أحد معارفه في رثائه عبر تغريدة في تويتر :”عمِل (هاني) مُسعفاً للبشر ولم تسعفه الأيدي”.

وأضاف: “كان يحب المغامرة بين الجبال الشاهقة و نقل لنا أجمل الصور لجبال منطقة الباحة “.

وتابع: “وافته المنية في اعالي جبال السودة بمنطقة عسير لأعمال التصوير الخاصة بالمنطقة.. رحمك الله يا أبو الياس وجبر الله قلوبنا وقلوب أهلك وذويك”.

الزهراني مدير قسم التصوير:

-شغل الزهراني مدير قسم التصوير بصحيفة مكة الإلكترونية بالمنطقة الشرقية.

– عمل مصورًا في نادي اتحاد جدة.

– تميز تصويره بالدقة المتناهية عند تصوير القمر في جميع مراحله، وهي لقطات يصعب تكرارها.

– تصوير أحداث مفعمة بالحماس والإثارة، في البر والبحر والجو.

جبل السودة:

ويعتبر جبل السودة أعلى جبال المملكة ويقع ضمن سلسلة جبال عسير، حيث يبلغ ارتفاعه 3،133 مترًا.

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