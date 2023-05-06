السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
بالخطوات.. أسهل طريقة للتسجيل الإلكتروني لطلاب الصف الأول الابتدائي
عاجل.. استدرج شخصًا وأنهى حياته بطريقة مروعة.. تنفيذ حكم الشرع في قاتل خميس مشيط
“مغامر ومسعف للبشر”.. من هو “هاني الزهراني” مصور القمم والمرتفعات؟
تحطم مقاتلة أمريكية في هذه الدولة.. وتحقيقات واسعة حول الحادث
بدءًا من اليوم.. “الطائرات المروحية” تعلن عن توفر وظائف شاغرة بالرياض
فوائد مذهلة لخل التفاح.. ماذا عن رائحة الفم الكريهة؟

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

“مغامر ومسعف للبشر”.. من هو “هاني الزهراني” مصور القمم والمرتفعات؟

“مغامر ومسعف للبشر”.. من هو “هاني الزهراني” مصور القمم والمرتفعات؟

“مغامر ومسعف للبشر”.. من هو “هاني الزهراني” مصور القمم والمرتفعات؟
١٢:١٢:٥٦ م، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أثارت وفاة المصور هاني  الزهراني تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، حزنا على فراقه.

الصورة

وفاة هاني الزهراني:

وتوفي المصور هاني الزهراني خلال قيامه بتصوير أحد الأعمال الفنية بمنحدر وعر في جبال السودة بأبها، إثر سقوطه من أعالي الجبال الشاهقة التي يصل ارتفاعها إلى 3.133 مترا.

وتميز الزهراني بالتقاطاته الفريدة، وبالدقة المتناهية في اختيار زوايا التصوير، وسط الطبيعة الجاذبة والتضاريس الوعرة، بالإضافة إلى اهتمامه بتصوير أحداث مفعمة بالحماس والإثارة.

الصورة

تفاعل واسع عقب وفاة الزهراني:

أعرب رواد المواقع التواصل الاجتماعي في المملكة عن حزنهم الشديد وتعازيهم الحارة لعائلة ومحبي المصور الصحفي هاني بن عبد الله الزهراني الذي اشتهر بالتقالط الصور من مرتفعات شاهقة داخل وخارج وبلاده.

ونقلت وسائل إعلام عن متعب الزهراني شقيق المصور الراحل أن أخاه قد توفي صباح الخميس الماضي، عقب سقوطه من أعالي جبال السودة في منطقة عسير جنوبي المملكة.

وأوضحت أن أخاه كان يريد أن يلتقط مقطع فيديو لإحدى الجبل بيد أن “حزام الآمان” لم يكن مثبتا بشكل جيد مما أدى إلى سقوطه.

ونوه أن الهلال الأحمر والدفاع المدني وطيران الأمن، لم يستطيعوا الوصول إلى لمنطقة التي سقط فيها لوعورتها، وقد كانوا يستمعون لصوته لمدة 15 دقيقة قبل أن يلفظ آخر أنفاسه.

الصورة

عناصر الإنقاذ:

وظهر في الفيديو أحد عناصر الإنقاذ على ما يبدو، وهو ينادي بصوت مرتفع.

فيما ذكر أحد معارفه في رثائه عبر تغريدة في تويتر :”عمِل (هاني) مُسعفاً للبشر ولم تسعفه الأيدي”.

وأضاف: “كان يحب المغامرة بين الجبال الشاهقة و نقل لنا أجمل الصور لجبال منطقة الباحة “.

وتابع: “وافته المنية في اعالي جبال السودة بمنطقة عسير لأعمال التصوير الخاصة بالمنطقة.. رحمك الله يا أبو الياس وجبر الله قلوبنا وقلوب أهلك وذويك”.

الصورة

الزهراني مدير قسم التصوير:

-شغل الزهراني مدير قسم التصوير بصحيفة مكة الإلكترونية بالمنطقة الشرقية.

– عمل مصورًا في نادي اتحاد جدة.

– تميز تصويره بالدقة المتناهية عند تصوير القمر في جميع مراحله، وهي لقطات يصعب تكرارها.

– تصوير أحداث مفعمة بالحماس والإثارة، في البر والبحر والجو.

جبل السودة:

ويعتبر جبل السودة أعلى جبال المملكة ويقع ضمن سلسلة جبال عسير، حيث يبلغ ارتفاعه 3،133 مترًا.

اقرأ أيضا:

أثناء مهمة تصوير.. وفاة المصور هاني الزهراني بعد سقوطه من أعلى جبال السودة

 

 

 

الكلمات الدلالية:
جبال عسير جبل السودة مسعف للبشر مصور القمم مغامر هاني الزهراني

مواد ذات صلة

المزيد
صرف «بدل إرهاب» و«علاوة خطر» لمنسوبي الحرس الوطني بالحدود الجنوبية

صرف «بدل إرهاب» و«علاوة خطر» لمنسوبي الحرس الوطني بالحدود الجنوبية

٠١:٤٠ م، الثلاثاء، ١٩ مايو ٢٠١٥
مع صرف دفعة مارس.. نكشف مصير الدعم الإضافي من “حساب المواطن”

مع صرف دفعة مارس.. نكشف مصير الدعم الإضافي من “حساب المواطن”

١٠:١٩ ص، الخميس، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
عاجل.. أمريكا تهدد روسيا بـ 3 عقوبات كارثية وتُعد أوكرانيا لحرب استنزاف

عاجل.. أمريكا تهدد روسيا بـ 3 عقوبات كارثية وتُعد أوكرانيا لحرب استنزاف

٠٨:١٣ م، الأثنين، ١٤ مارس ٢٠٢٢
وفاة 6 من عائلة واحدة في حادث على طريق «حائل – الجوف»

وفاة 6 من عائلة واحدة في حادث على طريق «حائل – الجوف»

١١:٣٧ م، السبت، ٠٣ سبتمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *