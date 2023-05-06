تحطم مقاتلة أمريكية في هذه الدولة.. وتحقيقات واسعة حول الحادث

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تحطمت مقاتلة أمريكية من طراز إف-16 جنوبي العاصمة سول في كوريا الجنوبية.

تحطم مقاتلة أمريكية:

ووقع الحادث خلال مهمة تدريبية اليوم السبت، دون الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار في الممتلكات.

ونقلت وسائل إعلام عن سلاح الجو الأمريكي في بيان له ، أن الطيار خرج بسلام قبل تحطم المقاتلة.

وتم نقله إلى أقرب مستشفى، لافتا إلى أن التحقيق جار للوقوف على ملابسات الحادث.

مقاتلة أمريكية أخرى:

وفي ديسمبر الماضي، وثق مقطع فيديو مروع، لحظة تحطم طائرة مقاتلة من طراز “اف 35 بي”، خلال هبوط عمودي فاشل.

وأظهر الفيديو كيف انطلق الطيار بمقعد الطرد من الطائرة، في قاعدة البحرية الاحتياطية، بفورت وورث، في ولاية تكساس.

وذكرت حينها شبكة “سي بي اس” الإخبارية الأمريكية أن مقطع فيديو التقط بهاتف محمول، أظهر طائرة لوكهيد مارتن لايتنينغ 2 وهي تطير فوق المدرج.

وأوضحت حينها أن الطائرة كانت تحاول الهبوط عموديًّا، كما تفعل المروحية.

وبالفعل هبطت الطائرة عموديًّا، ولامست أرض المدرج، قبل أن ترتدّ إلى أعلى قليلًا وتهبط بمقدمتها إلى الأمام.

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