السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
تحطم مقاتلة أمريكية في هذه الدولة.. وتحقيقات واسعة حول الحادث
بدءًا من اليوم.. “الطائرات المروحية” تعلن عن توفر وظائف شاغرة بالرياض
فوائد مذهلة لخل التفاح.. ماذا عن رائحة الفم الكريهة؟
أفعى داخل حذاء طفلة.. ماذا فعلت الأم؟
توقعات الأرصاد: حالة جوية مفاجئة على 4 محافظات بالمدينة بالمنورة
“سماء وسحاب وغيم”.. مواطن يرزق بـ 3 توائم بعد صبر 6 سنوات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تحطم مقاتلة أمريكية في هذه الدولة.. وتحقيقات واسعة حول الحادث

تحطم مقاتلة أمريكية في هذه الدولة.. وتحقيقات واسعة حول الحادث

تحطم مقاتلة أمريكية في هذه الدولة.. وتحقيقات واسعة حول الحادث
١١:٤٧:٣٨ ص، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

تحطمت مقاتلة أمريكية من طراز إف-16 جنوبي العاصمة سول في كوريا الجنوبية.

تحطم مقاتلة أمريكية:

ووقع الحادث خلال مهمة تدريبية اليوم السبت، دون الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار في الممتلكات.

ونقلت وسائل إعلام عن سلاح الجو الأمريكي في بيان له ، أن الطيار خرج بسلام قبل تحطم المقاتلة.

وتم نقله إلى أقرب مستشفى، لافتا إلى أن التحقيق جار للوقوف على ملابسات الحادث.

مقاتلة أمريكية أخرى:

وفي ديسمبر الماضي، وثق مقطع فيديو مروع، لحظة تحطم طائرة مقاتلة من طراز “اف 35 بي”، خلال هبوط عمودي فاشل.

وأظهر الفيديو كيف انطلق الطيار بمقعد الطرد من الطائرة، في قاعدة البحرية الاحتياطية، بفورت وورث، في ولاية تكساس.

وذكرت حينها شبكة “سي بي اس” الإخبارية الأمريكية أن مقطع فيديو التقط بهاتف محمول، أظهر طائرة لوكهيد مارتن لايتنينغ 2 وهي تطير فوق المدرج.

وأوضحت حينها أن الطائرة كانت تحاول الهبوط عموديًّا، كما تفعل المروحية.

وبالفعل هبطت الطائرة عموديًّا، ولامست أرض المدرج، قبل أن ترتدّ إلى أعلى قليلًا وتهبط بمقدمتها إلى الأمام.

اقرأ أيضا:

اصطدام مقاتلة روسية بمسيرة أمريكية فوق المياه الدولية

الكلمات الدلالية:
تحطم مقاتلة أمريكية عملية تدريبية كوريا الجنوبية مقاتلة أمريكية

مواد ذات صلة

المزيد
التحقيق مع مسؤولي “غرفة الطائف” في 2300 تصديق مخالف

التحقيق مع مسؤولي “غرفة الطائف” في 2300 تصديق مخالف

١٠:٥١ ص، الأربعاء، ١٤ يناير ٢٠١٥
تحسباً لهجمات إرهابية.. سفارة المملكة في بريطانيا تنصح المواطنين بالابتعاد عن أماكن التجمعات

تحسباً لهجمات إرهابية.. سفارة المملكة في بريطانيا تنصح المواطنين بالابتعاد عن أماكن التجمعات

٠٤:٤٢ م، الأثنين، ٢٧ فبراير ٢٠١٧
تهنئة «العيد».. طيران الأسد وروسيا يقصفان حلب بـ«القنابل العنقودية»

تهنئة «العيد».. طيران الأسد وروسيا يقصفان حلب بـ«القنابل العنقودية»

١٠:٤٠ م، الأحد، ١١ سبتمبر ٢٠١٦
توقعات «الأرصاد»: سماء غائمة.. وأمطار على بعض المناطق

توقعات «الأرصاد»: سماء غائمة.. وأمطار على بعض المناطق

٠٨:٠٢ ص، الأحد، ٢٠ أغسطس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *