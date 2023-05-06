بدءًا من اليوم.. “الطائرات المروحية” تعلن عن توفر وظائف شاغرة بالرياض

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تعلن (شركة الطائرات المروحية – THC المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

محلل مالي:

المؤهلات والخبرات:

المهارات والمؤهلات والخبرة: بكالوريوس في المحاسبة / المالية.

-خبرة 3 سنوات كحد أدنى من الخبرة العملية ذات الصلة (FP & A / بيئة محاسبة التكاليف).

– مهارات متقدمة في MS Excel.

– معرفة ببرامج ذكاء الأعمال (Power BI ، Tableau).

– القدرة على تعلم نظام تخطيط موارد المؤسسات الجديد (Oracle Fusion) بسرعة.

– تجربة مع أنظمة EPM (Oracle EPM / SAP BPC / Adaptive Insights).

– الخبرات في إدارة أصحاب المصلحة. القدرة على التفاعل بشكل فعال والتعاون مع العملاء الداخليين والإدارة والمقاولين.

– القدرة على أخذ زمام المبادرة لتحديد التحسينات في العمليات ومساعدة الإدارة في التنفيذ.

– القدرة على العمل بمعلومات محدودة وتحت إشراف وتوجيه محدود.

– مهارات اتصال قوية.

مشرف مكتبة و EFB:

المؤهلات والخبرات:

-درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من خبرة العمل.

– رخصة المرسل الجوي.

– مدرب أرضي:

المؤهلات والخبرات:

-مؤهلات: (شهادة مدرب أرضي متقدم).

– خبرة: 4 سنوات من الخبرة كمدرب تدريب أرضي أو ما شابه ذلك.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 6 مايو 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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