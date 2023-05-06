بدءًا من اليوم.. “الطائرات المروحية” تعلن عن توفر وظائف شاغرة بالرياض
تواصل- فريق التحرير:
تعلن (شركة الطائرات المروحية – THC المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
محلل مالي:
المؤهلات والخبرات:
المهارات والمؤهلات والخبرة: بكالوريوس في المحاسبة / المالية.
-خبرة 3 سنوات كحد أدنى من الخبرة العملية ذات الصلة (FP & A / بيئة محاسبة التكاليف).
– مهارات متقدمة في MS Excel.
– معرفة ببرامج ذكاء الأعمال (Power BI ، Tableau).
– القدرة على تعلم نظام تخطيط موارد المؤسسات الجديد (Oracle Fusion) بسرعة.
– تجربة مع أنظمة EPM (Oracle EPM / SAP BPC / Adaptive Insights).
– الخبرات في إدارة أصحاب المصلحة. القدرة على التفاعل بشكل فعال والتعاون مع العملاء الداخليين والإدارة والمقاولين.
– القدرة على أخذ زمام المبادرة لتحديد التحسينات في العمليات ومساعدة الإدارة في التنفيذ.
– القدرة على العمل بمعلومات محدودة وتحت إشراف وتوجيه محدود.
– مهارات اتصال قوية.
مشرف مكتبة و EFB:
المؤهلات والخبرات:
-درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من خبرة العمل.
– رخصة المرسل الجوي.
– مدرب أرضي:
المؤهلات والخبرات:
-مؤهلات: (شهادة مدرب أرضي متقدم).
– خبرة: 4 سنوات من الخبرة كمدرب تدريب أرضي أو ما شابه ذلك.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 6 مايو 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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