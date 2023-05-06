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بدءًا من اليوم.. “الطائرات المروحية” تعلن عن توفر وظائف شاغرة بالرياض

بدءًا من اليوم.. “الطائرات المروحية” تعلن عن توفر وظائف شاغرة بالرياض

بدءًا من اليوم.. “الطائرات المروحية” تعلن عن توفر وظائف شاغرة بالرياض
١١:١٣:٢٦ ص، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تعلن (شركة الطائرات المروحية – THC المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

محلل مالي:

المؤهلات والخبرات:

المهارات والمؤهلات والخبرة:  بكالوريوس في المحاسبة / المالية.

-خبرة 3 سنوات كحد أدنى من الخبرة العملية ذات الصلة (FP & A / بيئة محاسبة التكاليف).

– مهارات متقدمة في MS Excel.

– معرفة ببرامج ذكاء الأعمال (Power BI ، Tableau).

– القدرة على تعلم نظام تخطيط موارد المؤسسات الجديد (Oracle Fusion) بسرعة.

– تجربة مع أنظمة EPM (Oracle EPM / SAP BPC / Adaptive Insights).

– الخبرات في إدارة أصحاب المصلحة. القدرة على التفاعل بشكل فعال والتعاون مع العملاء الداخليين والإدارة والمقاولين.

– القدرة على أخذ زمام المبادرة لتحديد التحسينات في العمليات ومساعدة الإدارة في التنفيذ.

– القدرة على العمل بمعلومات محدودة وتحت إشراف وتوجيه محدود.

– مهارات اتصال قوية.

مشرف مكتبة و EFB:

المؤهلات والخبرات:

-درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من خبرة العمل.

– رخصة المرسل الجوي.

– مدرب أرضي:

المؤهلات والخبرات:

-مؤهلات: (شهادة مدرب أرضي متقدم).

– خبرة: 4 سنوات من الخبرة كمدرب تدريب أرضي أو ما شابه ذلك.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ  6 مايو 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

لمزيد من وظائف القطاع الخاص – (اضغط هنا).

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