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فوائد مذهلة لخل التفاح.. ماذا عن رائحة الفم الكريهة؟
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فوائد مذهلة لخل التفاح.. ماذا عن رائحة الفم الكريهة؟

فوائد مذهلة لخل التفاح.. ماذا عن رائحة الفم الكريهة؟

فوائد مذهلة لخل التفاح.. ماذا عن رائحة الفم الكريهة؟
١١:٠٢:١٤ ص، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

يحتوي خل التفاح على العديد من الفوائد الصحية ما يكفي للحفاظ على صحة جيدة للأشخاص.

فوائد خل التفاح:

1-مطهّر طبيعي: يساعد على علاج بعض الأمراض والتي منها نزلة البرد والإنفلونزا، وألم الحلق أو الحنجرة.

2- خفض الكولسترول: حمض الخليك الموجود في خل التفاح، يساهم في تخفيض مستويات الكولسترول السيّىء والدهون الثلاثية في الدم.

3- ضد رائحة الفم الكريهة: الحموضة في خل التفاح يجعله مفيدا جدا لمحاربة رائحة الفم الكريهة، وذلك بإضافة ملعقة صغيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء واشربي قبل كل وجبة.

4- تهدئة ألم المعدة: خصائص خل التفاح القلوية، فإنه مثالي لعلاج حرقة المعدة، وذلك بمزج القليل من خل التفاح مع الماء للحدّ من الحموضة في المعدة.

5- علاج ورم دموي: من أجل تسريع شفاء الكدمات الزرقاء، توضع كمادة مغمورة بخل التفاح على مكان الكدمة.

6- التخسيس: حمض الخليك الذي يحتويه خل التفاح يعمل في واقع الأمر على كبح الشعور بالجوع، لأنه يتكون من الأحماض العضوية والخليك.

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