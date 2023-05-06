أفعى داخل حذاء طفلة.. ماذا فعلت الأم؟

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واقعة صادمة تعرضت لها امرأة استرالية، حيث تفاجأت بوجود أفعى داخل حذاء ابنتها.

أفعى داخل حذاء:

وفي التفاصيل فقد أصيبت الأسترالية كيم بيتشي، من جيليبي، بولاية نيو ساوث ويلز، بالرعب عندما همت لالتقاط صندوق طعام تركته ابنتها خارج المنزل.

والمفاجأة كانت عند مشاهدتها أفعى داخل حذائها، وذلك عندما توجهت إلى الشرفة الأمامية لأخذ صندوق طعام ابنتها.

تقول الأم : “عندما انحنيت لألتقطه، إذ بي بأفعى داخل الحذاء، وأصبحت وجهاً لوجه معها”.

وأوضحت الأم أنني كنت على يقين من أنها أفعى سوداء حمراء البطن، ولم يطل مكوثها في مخبئها الجديد لأنها لم تكن هنا في وقت سابق.

وتتسبب لدغة الأفعى السوداء ذات البطن الأحمر في تورم شديد يسبب ألماً ونزيفاً طويلاً ونخراً موضعياً أو موتاً جلدياً.

كما يؤدي أحياناً إلى البتر، ويحتوي سمها على سموم عصبية وسموم عضلية ومخثرات، وله خصائص انحلالية، تشمل أعراضه:

-الغثيان والقيء.

– الصداع وآلام البطن والإسهال.

– التعرق المفرط.

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