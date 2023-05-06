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توقعات الأرصاد: حالة جوية مفاجئة على 4 محافظات بالمدينة بالمنورة
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توقعات الأرصاد: حالة جوية مفاجئة على 4 محافظات بالمدينة بالمنورة

توقعات الأرصاد: حالة جوية مفاجئة على 4 محافظات بالمدينة بالمنورة

توقعات الأرصاد: حالة جوية مفاجئة على 4 محافظات بالمدينة بالمنورة
٠٩:٥٢:٢٢ ص، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية .

رياح نشطة وتدني في الرؤية:

وبين المركز أن الحالة التي تشمل محافظات العلا والمهد ووادي الفرع والعيص، مستمرة – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً .

أمطار غزيرة على عسير:

وأمس أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير.

وأفاد المركز أن تأثيراتها المصاحبة تشمل نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية.

وذلك على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

كما بين المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 11 مساءً.

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أمطار غزيرة الطقس المدينة المنورة توقعات الطقس رياح نشطة عسير

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