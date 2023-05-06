“سماء وسحاب وغيم”.. مواطن يرزق بـ 3 توائم بعد صبر 6 سنوات

تواصل- فريق التحرير:

رزق أحد المواطنين في نجران بثلاثة توائم بعد صبر دام 6 سنوات وانتظار لتقدير الله، حيث جاءته الواقعة السارة بعد كل هذه الفترة.

3 توائم بنجران:

ونشرت وزارة الصحة صورة للمواطن محتضنا توائمه الثلاثة وعلقت عليها بالقول :”بعد (٦) سنوات من الانتظار .. مواطن يُرزق بفضل الله (٣) توائم، أسّماهم (سماء، سحاب، غيم) بمستشفى الولادة والأطفال في نجران”.

وحظيت الواقعة السارة بتفاعل واسع على مواقع التواصل وتعليقات المواطنين، حيث كتب أحدهم :” ما شاء الله تبارك الرحمن هذا فضل الله الله يصلحهن وينبتهن نباتا حسنا ويجعلهن بارّات بوالديها ونسأل الله بأن يجعلهن مباركا على والديهما وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يجعل أبناء المسلمين جميعا بركة على والديهم وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم”.

3 توائم لسبعيني عراقي:

وفي واقعة مماثلة في العراق صدر عن الجهات الصحية في العراق أن مستشفى مدينة الفلوجة غربي البلاد، سجّلحالة ولادة لثلاثة توائم.

الغريب أن التوائم هم لأب يبلغ من العمر 72 عاماً، والأم بعمر 33 عاماً، وأن حالة المواليد الجدد مستقرة، بعد عملية قيصرية ناجحة.

وأكد البيان الذي صدر عن دائرة صحة محافظة الأنبار، غربي البلاد، أمس الأحد، أن مستشفى الفلوجة للولادة شهد ولادة ثلاثة توائم إناث لسيدة تبلغ من العمر 33 عاماً.

وأضاف أن والد التوائم يبلغ من العمر 72 عاماً، حرم من الإنجاب طوال الخمسين عاماً الماضية، منوها أن الزوجة الرابعة له هي والدة التوائم .

ونقلت وسائل إعلام عن الطبيبة، التي أشرفت على إجراء العملية، : “إنه رغم كون الولادة جرت في الشهر الثامن من الحمل فإن البنات وأمهن بصحة جيدة ولله الحمد، ما عدا إحداهن التي تعاني من نقص في الوزن”.

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