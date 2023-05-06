بعد دهس”البطيخ والطماطم والحليب”.. أطنان من “المعكرونة” في القمامة بهذه الدولة

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ظاهرة غريبة ومحيرة في العديد من الدول الغربية، والتي تظهر عدم اكتراث بنعم الله والحفاظ عليها ، مرة بدهسها وأخرى بسبب فسادها وإلقائها في القمامة وعدم صونها.

أطنان المعكرونة في القمامة:

ففي ولاية نيوجيرسي الأمريكية، تفاجأ السكان بالعثور على 230 كيلو غراما من المعكرونة، بالقرب من أحد الجداول في الغابة الأسبوع الماضي، بظروف غامضة.

واستحوذ الحادث على اهتمام السلطات المحلية، وسارع المتفرجون لتوثيق الصور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز”، عن مسؤول البلدة، في رسالة بالبريد الإلكتروني أن إدارة الأشغال العامة المحلية وجدت ما يبدو أنه 15 حمولة من المعكرونة الملقاة بشكل غير قانوني.

كما تم نشر صور لأكوام المعكرونة الملقاة جانب جدول المياه، ، حيث تم ترك ما يقرب من 300 إلى 500 رطل من المعكرونة.

سكب الحليب وانتعال البطيخ:

وفي أكتوبر الماضي وثق مقطع فيديو مشاهد لاحتفالات وألعاب تُضحك الحاضرين وتستفز الجوعى وغير الجوعى فيث بريطانيا، يتراشقون بالمحاصيل تارة بآلاف أطنان البرتقال وتارة أخرى بآلاف الأطنان من الطماطم.

وأظهر المقطع، مشاهد لآخرين يقيمون مهرجانًا في بحر من الطحين المهدور ويغرقون بعضهم بالبيض، وحين يحتجون على كثرة النعم وانخفاض أسعارها يسكبونها في الشوارع أو يحرقونها.

كما وثقت المشاهد الحياة المترفة ووفرة الطعام التي جعلتهم يبطرون بالنعمة ويهدرونها، يتقاذفون البيض ويسكبون الحليب في الشوارع ويدهسون البرتقال والطماطم بأرجلهم وجعلوا البطيخ أحذية يلبسونها.

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