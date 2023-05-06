السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
“الموارد البشرية” توضح شروط الاستفادة من حافز الاستدامة للأفراد
بالفيديو.. ضابط بريطاني بعد اعتناقه الإسلام: دين الأمان والسكينة
العالم في أسبوع.. بشرى لمستخدمي الإنترنت وبيان من سفير المملكة بإسبانيا ومحاولة اغتيال بوتين
مزايا بالجملة.. مستشفى الملك فيصل يطرح 156 وظيفة لحملة كافة المؤهلات
نيابة عن خادم الحرمين.. الأمير تركي بن محمد يحضر حفل استقبال ملك بريطانيا
عاجل.. “مدني محايل” يخمد حريقًا بمركبة في عسير بدون إصابات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“الموارد البشرية” توضح شروط الاستفادة من حافز الاستدامة للأفراد

“الموارد البشرية” توضح شروط الاستفادة من حافز الاستدامة للأفراد

“الموارد البشرية” توضح شروط الاستفادة من حافز الاستدامة للأفراد
٠٣:٢٩:٢٤ ص، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية عن شروط الاستفادة من حافز الاستدامة للأفراد، ويعتبر حافز الاستدامة من ضمن البرامج التي تعمل الموارد البشرية.

وأوضحت أن تقديم دعم مكافأة مالية عينية قدرها شهر واحد يتم دفعها للعاملين المستمرين في العمل لمدة ثلاثة عشر شهرًا بدون انقطاع.

* تعرف عام ببرنامج حافز الاستدامة

وأضافت أن برنامج حافز الاستدامة يقدم الخدمة مكافأة مالية قدرها لأجر شهر واحد، ويدفع لمرة واحدة للعاملين المنتظمين عبر برنامج توطين، والذين أكملوا 13 شهرًا متواصلة على رأس العمل.

اقرأ أيضًا:

تحذير عاجل من “الموارد البشرية” حول عدد ساعات عمل الموظفين

 وتستهدف تشجيع العاملين على الاستمرار بالعمل واكتساب المهارات والقدرات المهنية والفنية وتطورها والمساهمة المقالة في سوق العمل.

صرف حافز الاستدامة للأفراد

ويتم صرف حافز الاستدامة للأفراد مرة واحدة للموظف بعد التحقق من توفر الشروط والضوابط المعلنة.

اقرأ أيضًا:

تنبيه عاجل من الموارد البشرية بخصوص إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي لهؤلاء

 وتمثل قيمته حافز الاستدامة الراتب المسجل في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليه بدل السكن الذي يحصل عليه الموظف.

* شروط استحقاق حافز الاستدامة

1 – أن يكون تقديم طلب حافز الاستدامة للأفراد عن طريق العامل نفسه.

2 – أن يكون للعامل طلب دعم أجور في البرنامج مقدم من جهة عملها.

3 – ألا نتجاوز مدة التقديم على الطلب 30 شهرًا من تاريخ تسجيل العامل في التأمينات الاجتماعية.

4 –  أن يكون العامل مستمرًا في نفس جهة العمل لمدة 13 شهرًا متصلة لم يسبق للعامل الحصول على الحافر.

البيانات المطلوبة للتسجيل في حافز الاستدامة للأفراد:

1 – اسم الموظف.

2 – اسم المنشأة.

3 – المسمى الوظيفي.

4 – رقم الهوية الوطنية.

5 – المنطقة، والمدينة

6 – الآيبان وهو رقم الحساب البنكي الذي يتم تحويل الحافز عليه.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الموارد البشرية حافز الاستدامة للأفراد شروط الاستفادة صرف حافز الاستدامة للأفراد

مواد ذات صلة

المزيد
“الدفاع الروسية”: تدمير 4 مستودعات للأسلحة و20 آلية عسكرية في أوكرانيا

“الدفاع الروسية”: تدمير 4 مستودعات للأسلحة و20 آلية عسكرية في أوكرانيا

٠٢:٥٦ م، الأحد، ١٩ يونيو ٢٠٢٢
بعد تعديل المادة 8.. ما شروط الحصول على الجنسية السعودية؟

بعد تعديل المادة 8.. ما شروط الحصول على الجنسية السعودية؟

٠٩:١٩ م، الجمعة، ١٣ يناير ٢٠٢٣
خلال لقائه نظيره المصري.. «الجبير»: المملكة ومصر تحرصان على مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله

خلال لقائه نظيره المصري.. «الجبير»: المملكة ومصر تحرصان على مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله

١٢:٢٤ ص، الأثنين، ٠٥ يونيو ٢٠١٧
إيران تُعلن الطوارئ تحسباً لانتفاضة أحوازية جديدة

إيران تُعلن الطوارئ تحسباً لانتفاضة أحوازية جديدة

٠٩:٠٢ م، الخميس، ١٩ فبراير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *