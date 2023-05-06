“الموارد البشرية” توضح شروط الاستفادة من حافز الاستدامة للأفراد

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كشفت وزارة الموارد البشرية عن شروط الاستفادة من حافز الاستدامة للأفراد، ويعتبر حافز الاستدامة من ضمن البرامج التي تعمل الموارد البشرية.

وأوضحت أن تقديم دعم مكافأة مالية عينية قدرها شهر واحد يتم دفعها للعاملين المستمرين في العمل لمدة ثلاثة عشر شهرًا بدون انقطاع.

* تعرف عام ببرنامج حافز الاستدامة

وأضافت أن برنامج حافز الاستدامة يقدم الخدمة مكافأة مالية قدرها لأجر شهر واحد، ويدفع لمرة واحدة للعاملين المنتظمين عبر برنامج توطين، والذين أكملوا 13 شهرًا متواصلة على رأس العمل.

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وتستهدف تشجيع العاملين على الاستمرار بالعمل واكتساب المهارات والقدرات المهنية والفنية وتطورها والمساهمة المقالة في سوق العمل.

صرف حافز الاستدامة للأفراد

ويتم صرف حافز الاستدامة للأفراد مرة واحدة للموظف بعد التحقق من توفر الشروط والضوابط المعلنة.

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وتمثل قيمته حافز الاستدامة الراتب المسجل في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليه بدل السكن الذي يحصل عليه الموظف.

* شروط استحقاق حافز الاستدامة

1 – أن يكون تقديم طلب حافز الاستدامة للأفراد عن طريق العامل نفسه.

2 – أن يكون للعامل طلب دعم أجور في البرنامج مقدم من جهة عملها.

3 – ألا نتجاوز مدة التقديم على الطلب 30 شهرًا من تاريخ تسجيل العامل في التأمينات الاجتماعية.

4 – أن يكون العامل مستمرًا في نفس جهة العمل لمدة 13 شهرًا متصلة لم يسبق للعامل الحصول على الحافر.

البيانات المطلوبة للتسجيل في حافز الاستدامة للأفراد:

1 – اسم الموظف.

2 – اسم المنشأة.

3 – المسمى الوظيفي.

4 – رقم الهوية الوطنية.

5 – المنطقة، والمدينة

6 – الآيبان وهو رقم الحساب البنكي الذي يتم تحويل الحافز عليه.