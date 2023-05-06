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بالفيديو.. ضابط بريطاني بعد اعتناقه الإسلام: دين الأمان والسكينة
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بالفيديو.. ضابط بريطاني بعد اعتناقه الإسلام: دين الأمان والسكينة

بالفيديو.. ضابط بريطاني بعد اعتناقه الإسلام: دين الأمان والسكينة

بالفيديو.. ضابط بريطاني بعد اعتناقه الإسلام: دين الأمان والسكينة
٠٣:٢٠:٥٣ ص، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، حديث ضابط بريطاني اعتنق الإسلام مؤخرًا وكشف لسبب اختياره الإسلام دون غيره من الأديان.

أسلم ونطق الشهادتين في أول شهر يناير

وأوضح الضابط البريطاني، أنه أسلم ونطق الشهادتين في أول شهر يناير من هذا العام، وأنه يعمل في منطقته كشرطي لمدة 24 عامًا.

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وأنه عمل في منطقة يسكن الكثير من المسلمين لمدة 16عامًا، حيث تعلم الثقافة الإسلامية ومن التعامل وأخلاق المسلمين وجد أن الإسلام هو دين السكينة والأمان.

شرطي بريطاني يحمد الله على نعمة الإسلام

وأضاف أنه يحمد الله عز وجل أن اختاره لأن يكون من المسلمين، وأن وفقه لأن يعتنق الإسلام.

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وحول كواليس دخوله الإسلام، قال: إنه كان في بيته وفجأة شعر باختناق ولم يستطيع التنفس، وكان يتنفس بصعوبة بالغة، كان هناك صوت في عقلي يناديني أن أستمع إلى القرآن.

القرآن كان كلمة السر فيس إسلام ضابط بريطاني

فقام بتشغيل القرآن، في جهازه وعندما بدأ يسمع بسم الله الرحمن الرحيم، بدا يتنفس ويعود تنفسه إلى وضعه الطبيعي ويشعر براحة غريبة.

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وفي اليوم الثاني ذهب إلى المركز الإسلامي وأعلن إسلامه ونطلق الشاهدتين، مؤكدًا أن الذي دفعه للإسلام هو أن المسلمين أكثر ناس سلامًا ومحبة رآهم في حياته.

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