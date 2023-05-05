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نيابة عن خادم الحرمين.. الأمير تركي بن محمد يحضر حفل استقبال ملك بريطانيا

نيابة عن خادم الحرمين.. الأمير تركي بن محمد يحضر حفل استقبال ملك بريطانيا

نيابة عن خادم الحرمين.. الأمير تركي بن محمد يحضر حفل استقبال ملك بريطانيا
٠٢:٤١:٥٩ ص، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -،

شارك صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، في حفل استقبال ملك بريطانيا.

وكان جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية،

أقام لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي والسعادة قادة وممثلي الدول والحكومات المشاركين حفلًا بمناسبة تتويجه.

حفل التتويج أقيم الجمعة في قصر باكنهام

وذلك بمناسبة تتويج جلالته، والذي أقيم مساء أمس الجمعة 15 شوال 1444هـ الموافق 5 مايو 2023م، في قصر باكنغهام.

 ونقل سموه تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،

وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – .

بمناسبة تتويج جلالته ملكاً للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

 عمق العلاقات التاريخية بين البلدين

 من جانبه أعرب جلالة الملك تشارلز عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،

وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله-.

ولسمو الأمير لحضوره هذه المناسبة مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين.

 ورافق سموه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز.

الكلمات الدلالية:
الأمير تركي بن محمد الملك تشارلز حفل تتويج تشارلز خادم الحرمين قصر باكنجهام ملك بريطانيا

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