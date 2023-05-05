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مزايا بالجملة.. مستشفى الملك فيصل يطرح 156 وظيفة لحملة كافة المؤهلات
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مزايا بالجملة.. مستشفى الملك فيصل يطرح 156 وظيفة لحملة كافة المؤهلات

مزايا بالجملة.. مستشفى الملك فيصل يطرح 156 وظيفة لحملة كافة المؤهلات

مزايا بالجملة.. مستشفى الملك فيصل يطرح 156 وظيفة لحملة كافة المؤهلات
٠٢:٥٥:٢٨ ص، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر 156وظيفة متنوعة، منها 40 وظيفة إدارية و58 وظيفة.

156 وظيفة لحملة كافة المؤهلات

وأوضحت أن الوظائف لا تتطلب الخبرة، وأنها لحملة الثانوية فما دون، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة على النحو التالي:

* المسميات الوظيفية:

1 – وظائف إدارية

2 – وظائف مساندة

3 – وظائف تقنية

4 – وظائف فنية هندسية

5 – وظائف مهنية

6 – وظائف صحية

* مناطق التوظيف:

1 – جدة

2 – الرياض

3 – المدينة المنورة

* مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:

1 – رواتب تنافسية.

2 – تغطية الرعاية الطبية الكاملة.

3 – بدل سكن ومواصلات.

4 – تطوير مهني مستمر

5 – برنامج مساعدة الموظفين.

6 – مرافق ترفيهية للموظفين.

7 – مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.

8 – إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.

9 – تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.

* طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا من خلال اختيار الفرع ومسمى الوظيفة المطلوبة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط: (اضغط هنا).

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أخبار السعودية الرياض المدينة جدة حملة الثانوية مركز الأبحاث مستشفى الملك فيصل التخصصي وظائف شاغرة

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