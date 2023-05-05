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الآن.. شاهد سيول قطينة تجري أنهارًا بالحرجة في عسير
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الآن.. شاهد سيول قطينة تجري أنهارًا بالحرجة في عسير

الآن.. شاهد سيول قطينة تجري أنهارًا بالحرجة في عسير

الآن.. شاهد سيول قطينة تجري أنهارًا بالحرجة في عسير
٠١:٥٩:١٠ ص، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تساقطت كميات غزيرة من الأمطار الليلية والتي أدت لجريان وتدفق سيول قطينة بالحرجة في منطقة عسير جنوب المملكة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت سيول قطينة تجري أنهارًا بالحرجة في عسير وسط طقس غير مستقر.

رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 7 مناطق

وكان مركز الأرصاد، توقع الجمعة، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية.

رياح على الشرقية والرياض والقصيم

وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والمدينة والجوف والحدود الشمالية.

أمطار رعدية وبرد على 5 مناطق

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على نجران وجازان وعسير والباحة، ومكة.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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