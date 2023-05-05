لهذا السبب.. الدولار يحقق قفزة كبيرة

وزاد متوسط الأجر في الساعة بمعدل سنوي بلغ 4.4 بالمئة متجاوزا التوقعات بارتفاعه 4.2 بالمئة، لكن بيانات مارس جرى تعديلها بالخفض إلى زيادة بواقع 165 ألف وظيفة بدلا من زيادة 236 ألف وظيفة مثلما أُعلن سابقا.

تحركات الأسعار

وصعد مؤشر الدولار لأعلى مستوى في الجلسة عند 101.77. وهبط اليورو إلى 1.0967 دولار.

وقفز الدولار إلى 135.13 ين.

وزاد الجنيه الإسترليني 0.09 بالمئة إلى 1.2583 دولار.

وهبط الدولار في سبتمبر من أعلى مستوياته في 20 عاما مع استعداد المستثمرين لاحتمال أن يكون المجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأمريكي بصدد إنهاء دورة التشديد النقدي وبدء خفض أسعار الفائدة إن واصل الاقتصاد في التباطؤ.

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