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لهذا السبب.. الدولار يحقق قفزة كبيرة

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لهذا السبب.. الدولار يحقق قفزة كبيرة

لهذا السبب.. الدولار يحقق قفزة كبيرة

لهذا السبب.. الدولار يحقق قفزة كبيرة
٠١:٣٥:٤١ ص، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قفز الدولار أمام سلة من العملات الأخرى، الجمعة، بعدما أظهرت بيانات أن أرباب العمل الأمريكيين وظفوا عددا أكبر من المتوقع في شهر أبريل مع زيادة الأجور أيضا أكثر مما توقع خبراء الاقتصاد.

وأضافت الشركات 253 ألف وظيفة مقارنة مع توقعات خبراء اقتصاديين بزيادتها 180 ألفا.

وزاد متوسط الأجر في الساعة بمعدل سنوي بلغ 4.4 بالمئة متجاوزا التوقعات بارتفاعه 4.2 بالمئة، لكن بيانات مارس جرى تعديلها بالخفض إلى زيادة بواقع 165 ألف وظيفة بدلا من زيادة 236 ألف وظيفة مثلما أُعلن سابقا.

تحركات الأسعار

وصعد مؤشر الدولار لأعلى مستوى في الجلسة عند 101.77. وهبط اليورو إلى 1.0967 دولار.

وقفز الدولار إلى 135.13 ين.

وزاد الجنيه الإسترليني 0.09 بالمئة إلى 1.2583 دولار.

وهبط الدولار في سبتمبر من أعلى مستوياته في 20 عاما مع استعداد المستثمرين لاحتمال أن يكون المجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأمريكي بصدد إنهاء دورة التشديد النقدي وبدء خفض أسعار الفائدة إن واصل الاقتصاد في التباطؤ.

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الكلمات الدلالية:
أسعار الدولار أسعار العملات الدولار الين اليورو

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