الجمعة، ١٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. “مدني محايل” يخمد حريقًا بمركبة في عسير بدون إصابات
السبت 16 شوال.. مواقيت الصلاة بمكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
الآن.. شاهد سيول قطينة تجري أنهارًا بالحرجة في عسير
حتى لا تقع في خطأ.. 3 معلومات مهمة لابد من معرفتها قبل التسجيل بالصف الأول الابتدائي
بوساطة المملكة.. القوى المدنية السودانية ترحب بمباحثات جدة
لهذا السبب.. الدولار يحقق قفزة كبيرة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مات بهذه الطريقة.. “مدني جازان” ينتشل شخصًا في وادي لجب بالريث

مات بهذه الطريقة.. “مدني جازان” ينتشل شخصًا في وادي لجب بالريث

مات بهذه الطريقة.. “مدني جازان” ينتشل شخصًا في وادي لجب بالريث
٠١:٣٥:٣٦ ص، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أنها تمكنت في الساعات الأخيرة من يوم أمس الجمعة، من انتشال شخصًا في وادي لجب بمحافظة الريث.

انتشال شخص غرق في وادي لجب

وأوضحت أن فرق الإنقاذ بإدارة مدني جازان انتشلت شخصًا غرق في وادي لجب بمحافظة الريث.

الصورة

وأضافت أن عملية إنقاذ وأعمال البحث تم بمشاركة مميزة من فرق تطوعية، سائلة الله تعال الرحمة للفقيد ولأسرته خالص العزاء.

ضرورة توخي الحذر خلال القيادة بهذه الطرق

في الوقت نفسه، طالب الدفاع المدني ال بتوخي الحذر خلال القيادة في بعض الطرق بسبب الضباب الكثيف.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 7 مناطق

وكان مركز الأرصاد، توقع الجمعة، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية.

رياح على الشرقية والرياض والقصيم

وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والمدينة والجوف والحدود الشمالية.

اقرأ أيضًا:

تحذير عاجل من موجة حارة على معظم مناطق المملكة تبدأ السبت

مدني حريملاء ينقذ شخصًا احتجزته السيول وتطبيق الأنظمة بحقه

 

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أخبار الطقس الأرصاد الجوية الدفاع المدني الريث الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية انتشال غريق جازان حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة اليوم طقس

مواد ذات صلة

المزيد
قرار مفاجئ .. وزير الصحة يعلن إلغاء أكبر حملة للتوعية بأضرار التدخين (فيديو)

قرار مفاجئ .. وزير الصحة يعلن إلغاء أكبر حملة للتوعية بأضرار التدخين (فيديو)

٠٦:٢٢ م، الأثنين، ٢٩ مايو ٢٠١٧
مواقيت السحور والإفطار يوم 13 رمضان في جميع مناطق المملكة

مواقيت السحور والإفطار يوم 13 رمضان في جميع مناطق المملكة

٠١:٣٦ ص، الثلاثاء، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
تعليم شرق الرياض يتكفل برعاية أبناء المرابطين على الحد الجنوبي

تعليم شرق الرياض يتكفل برعاية أبناء المرابطين على الحد الجنوبي

١١:١٩ م، الأحد، ٠٥ أبريل ٢٠١٥
«العريفي» يودّع التدريس بجامعة الملك سعود لهذه الأسباب (فيديو)

«العريفي» يودّع التدريس بجامعة الملك سعود لهذه الأسباب (فيديو)

٠٢:٢٥ م، الأربعاء، ١١ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *