مات بهذه الطريقة.. “مدني جازان” ينتشل شخصًا في وادي لجب بالريث

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أنها تمكنت في الساعات الأخيرة من يوم أمس الجمعة، من انتشال شخصًا في وادي لجب بمحافظة الريث.

انتشال شخص غرق في وادي لجب

وأوضحت أن فرق الإنقاذ بإدارة مدني جازان انتشلت شخصًا غرق في وادي لجب بمحافظة الريث.

وأضافت أن عملية إنقاذ وأعمال البحث تم بمشاركة مميزة من فرق تطوعية، سائلة الله تعال الرحمة للفقيد ولأسرته خالص العزاء.

ضرورة توخي الحذر خلال القيادة بهذه الطرق

في الوقت نفسه، طالب الدفاع المدني ال بتوخي الحذر خلال القيادة في بعض الطرق بسبب الضباب الكثيف.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 7 مناطق

وكان مركز الأرصاد، توقع الجمعة، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية.

رياح على الشرقية والرياض والقصيم

وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والمدينة والجوف والحدود الشمالية.

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