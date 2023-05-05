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تحذير عاجل من حساب المواطن: اتخاذ هذا الإجراء مع الزوجة يوقف الدعم فورا
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تحذير عاجل من حساب المواطن: اتخاذ هذا الإجراء مع الزوجة يوقف الدعم فورا

تحذير عاجل من حساب المواطن: اتخاذ هذا الإجراء مع الزوجة يوقف الدعم فورا

تحذير عاجل من حساب المواطن: اتخاذ هذا الإجراء مع الزوجة يوقف الدعم فورا
٠١:٠٦:٤٢ ص، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

حذر حساب المواطن من أن حذف الزوجة يتسبب في وقف الدعم، بينما يمكن حذف التابعين في أي وقت.

وقال الحساب ردا على سؤال لأحد المستفيدين، إنه بإمكانك حذف التابعين بإستثناء الزوجة حتى لا يؤثر على أهليتك و استحقاقك، عن طريق البوابة الإلكترونية (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وحذف التابع ثم الضغط على حفظ).

وكان حساب المواطن، كشف عن موعد صرف الدفعة 66 – لشهر مايو.

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” حول موعد نزول الدفعة الجديدة: “يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة 66 يوم الأربعاء بتاريخ “10 مايو””.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

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حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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