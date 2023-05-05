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“الأرصاد” يُحذر: حالة من الضباب على هذه المناطق حتى الصباح
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“الأرصاد” يُحذر: حالة من الضباب على هذه المناطق حتى الصباح

“الأرصاد” يُحذر: حالة من الضباب على هذه المناطق حتى الصباح

“الأرصاد” يُحذر: حالة من الضباب على هذه المناطق حتى الصباح
٠١:٠٦:٣٢ ص، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا من سماء غائمة يتخللها حالة من الضباب الكثيف الذي يؤدي للتدني في الرؤية على مناطق المملكة.

الحالة المتوقعة مصحوبة برياح نشطة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، وأن الرؤية الأفقية تتأثر بالضباب على أجزاء من هذه المناطق:

1 – منطقة تبوك، وتشمل “الوجه وأملج”.

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2 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “الرايس وينبع”.

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3 – منطقة عسير، وتشمل “أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والنماص وبلقرن وتنومة وسراة عبيدة وخميس مشيط وظهران الجنوب”.

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ضرورة توخي الحذر خلال القيادة بهذه الطرق

في الوقت نفسه، طالب الدفاع المدني السائقين بتوخي الحذر خلال القيادة في بعض الطرق بسبب الضباب الكثيف.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 7 مناطق

وكان مركز الأرصاد، توقع الجمعة، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية.

رياح على الشرقية والرياض والقصيم

وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والمدينة والجوف والحدود الشمالية.

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