السبت 16 شوال.. مواقيت الصلاة بمكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 16 شوال 1444 هجرية، الموافق 6 مايو 2023م.

الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:32 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:45، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:21 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:42 مساءً.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم السبت 16 شوال 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:25

المدينة – 4:18

الرياض – 3:50

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:18

المدينة – 12:19

الرياض – 11:50

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:38

المدينة – 3:45

الرياض – 3:17

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:48

المدينة – 6:54

الرياض – 6:26

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:18

المدينة – 8:24

الرياض – 7:56