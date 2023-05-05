السبت 16 شوال.. مواقيت الصلاة بمكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 16 شوال 1444 هجرية، الموافق 6 مايو 2023م.
الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:32 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:45، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.
أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:21 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:42 مساءً.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم السبت 16 شوال 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:25
المدينة – 4:18
الرياض – 3:50
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:18
المدينة – 12:19
الرياض – 11:50
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:38
المدينة – 3:45
الرياض – 3:17
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:48
المدينة – 6:54
الرياض – 6:26
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:18
المدينة – 8:24
الرياض – 7:56