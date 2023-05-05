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بشكل مفاجئ.. النفط يرتفع بنحو 4% عند التسوية

بشكل مفاجئ.. النفط يرتفع بنحو 4% عند التسوية

بشكل مفاجئ.. النفط يرتفع بنحو 4% عند التسوية
١٢:١٦:٥٧ ص، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الجمعة، بعد تقرير الوظائف القوية التي هدأت من مخاوف الركود، في ظل تراجع للتوتر بشأن الأزمة المصرفية.

وساعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أفضل من المتوقع في تخفيف بعض المخاوف من حدوث ركود اقتصادي وشيك، حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي 253 ألف وظيفة في أبريل، بأكثر من المتوقع بإضافة 180 ألفًا، في حين انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ عدة عقود عند 3.4%.

وتحولت أسهم البنوك المحلية في الولايات المتحدة للارتفاع، بعد مطالبات بتدخل لجنة الأوراق المالية والبورصات للتحقيق في تلاعب محتمل في أسهم البنوك، ما هدأ مخاوف العدوى المصرفية في الأسواق.

الاختياطي الفيدرالي

من جانبه، قال “جيمس بولارد” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إنه يعتقد أن البنك المركزي لا يزال بإمكانه تحقيق المعدل المستهدف للتضخم دون التسبب في انكماش كبير.

وأظهرت بيانات شركة “بيكرهيوز” انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط على مستوى العالم أجمع بمقدار 71 منصة إلى 1808 منصات خلال أبريل، من 1879 منصة خلال مارس، في حين تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بمقدار ثلاث منصات ليصل إلى 588 منصة في الأسبوع المنتهي في الخامس من مايو.

العقود الآجلة

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يوليو بنسبة 3.9% بما يعادل 2.80 دولار عند 75.30 دولار للبرميل، لكن سجل عقد تسليم الشهر التالي خسائر أسبوعية بنسبة 6.3%.

كما صعد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 4.1% أو 2.78 دولار، ليسجل 71.34 دولار للبرميل، لكنه حقق خسائر أسبوعية بنسبة 7.1%.

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