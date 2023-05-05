“الأمم المتحدة”: 19 مليون سوداني سيواجهون سوء تغذية حاد الأشهر المقبلة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظمة الأمم المتحدة، أن ما لا يقل عن 19 مليون شخص بالسودان قد يعانون سوء تغذية حادا خلال الأشهر المقبلة.

وأعلن وزير الصحة السوداني، أنه تم تسجيل 551 قتيلا في المستشفيات منذ بدء الاشتباكات، الإمدادات الطبية تأثرت بشكل كبير.

انطلاق المفاوضات بين الجيش والدعم غدًا في جدة

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية اليوم الجمعة، أن المبادرة السعودية الأمريكية ستستضيف بجدة ممثلين عن طرفي النزاع بالسودان.

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وأوضحت الوزارة أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن السودان.

المملكة تبحث أهمية وقف التصعيد العسكري بالسودان

وبحثًا الوزيران، المبادرة السعودية الأمريكية بشأن خفض التوتر بالسودان، وأكدا أهمية وقف التصعيد العسكري بالسودان.

فرار مئات آلاف السودانيين إلى البلدان المجاورة

ووسط فرار مئات آلاف السودانيين إلى البلدان المجاورة دوت انفجارات قوية تزامنًا مع تحليق الطائرات الحربية وسط الخرطوم وفي محيط القصر الرئاسي.

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ومع تجدد الاشتباكات بمحيط منطقة المطار في الخرطوم، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” عن نهب أكثر من مليون لقاح لشلل الأطفال في السودان.

إجمالي من جرى إجلاؤهم من السودان إلى المملكة

يذكر أن إجمالي من جرى إجلاؤهم من السودان إلى المملكة منذ بدء عمليات الإجلاء بلغ 7839 شخصًا “347 مواطنًا، ونحو 7593 ينتمون إلى 110 جنسيات”.