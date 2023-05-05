الجمعة، ١٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
تحذير عاجل من حساب المواطن: اتخاذ هذا الإجراء مع الزوجة يوقف الدعم فورا
“الأرصاد” يُحذر: حالة من الضباب على هذه المناطق حتى الصباح
بشكل مفاجئ.. النفط يرتفع بنحو 4% عند التسوية
“الأمم المتحدة”: 19 مليون سوداني سيواجهون سوء تغذية حاد الأشهر المقبلة
أمطار ليلية.. شاهد حالة مطرية على محافظة رنية شرق الطائف
عاجل .. توضيح مهم من التأمينات بخصوص مكافأة الزواج

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“الأمم المتحدة”: 19 مليون سوداني سيواجهون سوء تغذية حاد الأشهر المقبلة

“الأمم المتحدة”: 19 مليون سوداني سيواجهون سوء تغذية حاد الأشهر المقبلة

“الأمم المتحدة”: 19 مليون سوداني سيواجهون سوء تغذية حاد الأشهر المقبلة
١٢:١٥:٤٣ ص، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظمة الأمم المتحدة، أن ما لا يقل عن 19 مليون شخص بالسودان قد يعانون سوء تغذية حادا خلال الأشهر المقبلة.

وأعلن وزير الصحة السوداني، أنه تم تسجيل 551 قتيلا في المستشفيات منذ بدء الاشتباكات، الإمدادات الطبية تأثرت بشكل كبير.

انطلاق المفاوضات بين الجيش والدعم غدًا في جدة

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية اليوم الجمعة، أن المبادرة السعودية الأمريكية ستستضيف بجدة ممثلين عن طرفي النزاع بالسودان.

اقرأ أيضًا:

انطلاق مفاوضات بين الجيش السوداني والدعم السريع غدًا في جدة

وأوضحت الوزارة أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن السودان.

المملكة تبحث أهمية وقف التصعيد العسكري بالسودان

وبحثًا الوزيران، المبادرة السعودية الأمريكية بشأن خفض التوتر بالسودان، وأكدا أهمية وقف التصعيد العسكري بالسودان.

فرار مئات آلاف السودانيين إلى البلدان المجاورة

ووسط فرار مئات آلاف السودانيين إلى البلدان المجاورة دوت انفجارات قوية تزامنًا مع تحليق الطائرات الحربية وسط الخرطوم وفي محيط القصر الرئاسي.

اقرأ أيضًا:

انفجارات ضخمة.. السودان يطالب دول العالم بتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية”

ومع تجدد الاشتباكات بمحيط منطقة المطار في الخرطوم، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” عن نهب أكثر من مليون لقاح لشلل الأطفال في السودان.

إجمالي من جرى إجلاؤهم من السودان إلى المملكة

يذكر أن إجمالي من جرى إجلاؤهم من السودان إلى المملكة منذ بدء عمليات الإجلاء بلغ 7839 شخصًا “347 مواطنًا، ونحو 7593 ينتمون إلى 110 جنسيات”.

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السودان اشتباكات السودان الأزمة في السودان ‏الأمم المتحدة الجوع الخرطوم السودان الطائرات العسكرية القوات المسلحة السودانية حميدتي عبد الفتاح البرهان قتلى اشتباكات السودان قوات الدعم السريع وحدة السودان

مواد ذات صلة

المزيد
وزير العمل يوجه بالتحقق من استغلال شاب في برنامج تلفزيوني

وزير العمل يوجه بالتحقق من استغلال شاب في برنامج تلفزيوني

٠٢:٣٩ م، الأحد، ٠١ نوفمبر ٢٠١٥
بالفيديو.. سعد البدّاح: من لديه اتهامات ضدنا فليذهب إلى المحكمة

بالفيديو.. سعد البدّاح: من لديه اتهامات ضدنا فليذهب إلى المحكمة

٠١:٠٩ ص، الثلاثاء، ١٩ مايو ٢٠١٥
استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 4 صهاينة في عملية فدائية بالقدس

استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 4 صهاينة في عملية فدائية بالقدس

٠٦:٣٣ م، الأربعاء، ٠٣ فبراير ٢٠١٦
بالفيديو.. مشرف حوثي يعتدي على ضابط يمني بصنعاء

بالفيديو.. مشرف حوثي يعتدي على ضابط يمني بصنعاء

٠٩:٢٤ م، الخميس، ٠١ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *