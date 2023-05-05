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عاجل .. توضيح مهم من التأمينات بخصوص مكافأة الزواج

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عاجل .. توضيح مهم من التأمينات بخصوص مكافأة الزواج

عاجل .. توضيح مهم من التأمينات بخصوص مكافأة الزواج

عاجل .. توضيح مهم من التأمينات بخصوص مكافأة الزواج
١٢:١٢:٤٧ ص، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات اليوم الجمعة، توضيحا مهما بخصوص مكافأة الزواج.

وقالت في حساب خدمة العملاء ردا على استفسار لأحد المستفيدين، إنه لاتوجد مكافأه زواج في أنظمة التقاعد، كما نأمل في حال زواج أحد المستفيدين إبلاغ المؤسسة.

وفي وقت سابق، قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن وثيقة العمل الحر لا تؤثر على صرف المعاشات.

جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطنة تسأل حول إمكانية استخراج وثيقة العمل الحر “متسوقة عقارية”، مع العلم بأنها موظفة قطاع خاص، ومسجلة في التأمينات؟

 

وأجابت خدمة “العناية بالعملاء” في حسابها عبر موقع “تويتر”، بأنه “لا تؤثر وثيقة العمل الحر على تسجيلك في نظام التأمينات الاجتماعية في حال وجود علاقة عمل”.

 

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“الموارد البشرية” تكشف حقيقة تأثير وثيقة العمل الحر على معاش الضمان

ما وثيقة العمل الحر؟

هي وثيقة معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتمـاعـيـة تمنح الأفـراد التسجيل في عدد مــن النشاطـات.

وتتيح لهم فـرص ممارسة العمل بشكـل مستقل في النشاطـات التي أقـرتها الوزارة عبر البوابـة الإلكـتــرونــيـة للـعــمـــل الحـــــر.

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الكلمات الدلالية:
التأمينات التقاعد الزواج مكافأة الزواج

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