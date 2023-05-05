أمطار ليلية.. شاهد حالة مطرية على محافظة رنية شرق الطائف

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء متقلبة، تساقطت مساء اليوم الجمعة، أمطار غزيرة على رينية بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت رينية ومحافظة الطائف لتساقط كميات غزيرة من الأمطار.

🔴 فيديو

امطار #رنية شرق الطائف

الجمعة ١٥ شوال ١٤٤٤هـ

5 مايو 2023م

من | خالد السبيعي

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. pic.twitter.com/WrRicFxK5Z — طقس (@tqqs) May 5, 2023

رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 7 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع مركز الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية.

رياح على الشرقية والرياض والقصيم

وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والمدينة والجوف والحدود الشمالية.

أمطار رعدية وبرد على 5 مناطق

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على نجران وجازان وعسير والباحة، ومكة.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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