عاجل.. أكثر من 7 آلاف وظيفة في هذه الجهات.. قدم أوراقك فورًا

تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا لنشر أخبار الوظائف الشاغرة التي تشغل بال كثير من الشباب والخريجين، تقدم صحيفة تواصل اليوم الجمعة، أكثر من 7 آلاف وظيفة في جهات مختلفة.

قدم أوراقك فورًا للحصول على آلاف الوظائف

وحسب أكبر حسابات الوظائف الخالية على “تويتر”، فقد أعلنت جهات مختلفة الأسبوع الماضي عن حاجتها لوظائف في مختلف التخصصات، وذلك على النحو التالي:

* أهم الفُرص – “المُتاحة المُنتظرة”:

1 – قطارالمشاعر7000 وظيفة.

1 – المؤسسة العامة للري.

3 – المركز الوطني للأرصاد.

4 – صندوق الاستثمارات.

5 – الجامعة الإسلامية.

6 – جدارات أمانة جدة.

7 – وزارة الداخلية.

8 – جامعة الإمام.

9 – وزارة الصحة.

10 – مركز قياس.

11 – وزارة البيئة.

12 – وأخرى…

وللتقديم على الوظائف المعلنة، نقدم لكم أسهل وأيسر الطرق حسب الجهات التي أعلنت حاجتها لمثل هذه الوظائف، وذلك على النحو التالي:

– وزارة الصحة.

للتقديم (اضغط هنا).

– وزارة البيئة.

للتقديم (اضغط هنا).

– وزارة الداخلية.

للتقديم (اضغط هنا).

– المؤسسة العامة للري.

للتقديم (اضغط هنا).

قطار المشاعر(7000)وظيفة.

للتقديم (اضغط هنا).

– المركز الوطني للأرصاد.

للتقديم (اضغط هنا).

– جامعة الإمام محمد بن سعود.

للتقديم (اضغط هنا).

– هيئة تقويم التعليم والتدريب.

للتقديم (اضغط هنا).

– صندوق الاستثمارات العامة.

للتقديم (اضغط هنا).

– أمانة جدة(جدارات).

للتقديم (اضغط هنا).

– الجامعة الإسلامية.

للتقديم (اضغط هنا).

وللإطلاع على جميع الوظائف التي تمك الغعلان عنها في هذه الجهات وفي مختلف التخصصات، يرجى زيار ةهذا الرابط، ( اضغط هنا).