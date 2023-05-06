العالم في أسبوع.. بشرى لمستخدمي الإنترنت وبيان من سفير المملكة بإسبانيا ومحاولة اغتيال بوتين

تواصل – فريق التحرير:

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

أولاً: محليًا

أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية، أن عدد رحلات عمليات إجلاء المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والأجنبية من السودان إلى المملكة،

أصدر سفر خادم الحرمين الشريفين في أسبانيا توضيحًا هامًا حول تعرضه وعائلته لحادث سرقة وإصابته في الرأس.

طالب أعضاء مجلس الشورى، وزارة التجارة بضبط ارتفاع الأسعار ومحاربة الغش التجاري، وطرق الاحتيال التي يقوم بها بعض العمالة في المحلات التجارية.

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع نسبة استخدام الأفراد للإنترنت في المملكة إلى 94.3% في عام 2022م.

أحبطت عملية أمنية مشتركة محاولة تهريب “428.8” كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، و”128″ قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر في محافظة جزيرة فرسان كانت معدّة للنقل والترويج في مدينة جيزان بمنطقة جازان.

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب بدء تطبيق الاختبارات الوطنية “نافس”، وذلك خلال الفترة من 17 – 28 شوال 1444هـ الموافق 7 – 18 مايو 2023م.

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن انتهاء المهلة التصحيحية للحد الأعلى لعدد الشاحنات التي تنقل البضائع للحساب الخاص للأفراد أو المنشآ.

في خطوة غير مسبوقة أصدرت وزارة العدل قرارًا هامًا حول المطالبات المالية التي لا تزيد عن 50 ألف.

ثانيًا: دوليًا:

أعرب القائم بالأعمال بالسفارة الإيرانية لدى المملكة، حسن زرنكار عن شكره لحكومة المملكة على قيامها بإخلاء عدد من مواطني بلاده من السودان.

أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا حاولت اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين عبر هجوم بمسيّرات على الكرملين.

سارعت منظمة الصحة العالمية إلى حذف منشور على صفحتها الرسمية عبر موقع “فيسبوك”، الجمعة، بعد دقائق فقط من نشره بشأن انتهاء حالة طوارئ المرتبطة بكوفيد 19.