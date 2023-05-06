العالم في أسبوع.. بشرى لمستخدمي الإنترنت وبيان من سفير المملكة بإسبانيا ومحاولة اغتيال بوتين
تواصل – فريق التحرير:
يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.
أولاً: محليًا
نقلت 7839 شخصًا.. 19 عملية إجلاء للقوات البحرية من السودان إلى المملكة
أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية، أن عدد رحلات عمليات إجلاء المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والأجنبية من السودان إلى المملكة،
توضيح عاجل من سفير المملكة في إسبانيا حول تعرضه وعائلته للسرقة وإصابته في الرأس
أصدر سفر خادم الحرمين الشريفين في أسبانيا توضيحًا هامًا حول تعرضه وعائلته لحادث سرقة وإصابته في الرأس.
أعضاء “الشورى” لـ “التجارة”: اضبطوا ارتفاع الأسعار وحاربوا طرق الاحتيال
طالب أعضاء مجلس الشورى، وزارة التجارة بضبط ارتفاع الأسعار ومحاربة الغش التجاري، وطرق الاحتيال التي يقوم بها بعض العمالة في المحلات التجارية.
عاجل.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في المملكة
أوضحت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع نسبة استخدام الأفراد للإنترنت في المملكة إلى 94.3% في عام 2022م.
عملية أمنية مشتركة تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة في هذه المنطقة
أحبطت عملية أمنية مشتركة محاولة تهريب “428.8” كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، و”128″ قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر في محافظة جزيرة فرسان كانت معدّة للنقل والترويج في مدينة جيزان بمنطقة جازان.
التعليم تعلن موعد انطلاق هذه الاختبارات المهمة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب بدء تطبيق الاختبارات الوطنية “نافس”، وذلك خلال الفترة من 17 – 28 شوال 1444هـ الموافق 7 – 18 مايو 2023م.
النقل تُعلن انتهاء المهلة التصحيحية لتطبيق الحد الأعلى لمركبات النقل للحساب الخاص
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن انتهاء المهلة التصحيحية للحد الأعلى لعدد الشاحنات التي تنقل البضائع للحساب الخاص للأفراد أو المنشآ.
خطوة غير مسبوقة من “العدل” حول المطالبات المالية التي لا تزيد عن 50 ألف
في خطوة غير مسبوقة أصدرت وزارة العدل قرارًا هامًا حول المطالبات المالية التي لا تزيد عن 50 ألف.
ثانيًا: دوليًا:
شاهد.. ماذا قال “زرنكار” ردًا على إنقاذ المملكة للرعايا الإيرانيين بالسودان
أعرب القائم بالأعمال بالسفارة الإيرانية لدى المملكة، حسن زرنكار عن شكره لحكومة المملكة على قيامها بإخلاء عدد من مواطني بلاده من السودان.
روسيا: أوكرانيا حاولت اغتيال بوتين في هجوم جوي على الكرملين
أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا حاولت اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين عبر هجوم بمسيّرات على الكرملين.
مقتل 20 مليون شخص.. بيان عاجل من “الصحة العالمية” بشأن كورونا
سارعت منظمة الصحة العالمية إلى حذف منشور على صفحتها الرسمية عبر موقع “فيسبوك”، الجمعة، بعد دقائق فقط من نشره بشأن انتهاء حالة طوارئ المرتبطة بكوفيد 19.