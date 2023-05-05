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“أبل” تصدر تحديثا جديدا لأجهزتها .. وهذه أبرز مميزاته

“أبل” تصدر تحديثا جديدا لأجهزتها .. وهذه أبرز مميزاته

“أبل” تصدر تحديثا جديدا لأجهزتها .. وهذه أبرز مميزاته
١٠:٤٠:٤٣ م، الجمعة، ١٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة “آبل” عن أول تحديث من نوع جديد من التحديثات الأمنية لأجهزة “آيفون” و”آيباد” وMac، يُطلق عليه “الاستجابة الأمنية السريعة.

واستهدفت الشركة في التحديث الجديد ما يلي:

1- تقديم تحسينات أمان مهمة للأجهزة بين تحديثات نظام التشغيل.

2- إصلاح نقاط الضعف والتي يمكن أن تمنح المتسللين الوصول إلى هاتفك الذكي.

وتم توفير أول “استجابة أمنية سريعة” لأجهزة آبل التي تعمل بأحدث إصدارات iOS وiPadOS وmacOS. وهذه iOS 16.4.1 وiPadOS 16.4.1 وmacOS 13.3.1، والتي تم إصدارها جميعا الشهر الماضي.

طريقة التثبيت

ولتثبيت “الاستجابة الأمنية السريعة” الأولى، انتقل إلى “إعدادات” بجهازك، ثم انقر فوق “عام” و”تحديث البرنامج”.

بعد ذلك سيظهر خيار يقرأ “استجابة أمان iOS 16.4.1 (a)”، وأسفله زر يقول “تنزيل وتثبيت”.

وبعد النقر فوق هذا الزر ثم “إعادة التشغيل الآن”، سيتم إيقاف تشغيل جهازك وإعادة تشغيله مرة أخرى مع تثبيت التحديث.

وعند اكتماله، سيقرأ نظام التشغيل الخاص بك على أنه iOS 16.4.1 (a) أو iPadOS 16.4.1 (a) أو macOS 13.3.1 (a).

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