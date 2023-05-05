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انطلاق مفاوضات بين الجيش السوداني والدعم السريع غدًا في جدة
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انطلاق مفاوضات بين الجيش السوداني والدعم السريع غدًا في جدة

انطلاق مفاوضات بين الجيش السوداني والدعم السريع غدًا في جدة

انطلاق مفاوضات بين الجيش السوداني والدعم السريع غدًا في جدة
١١:٠٤:٣٠ م، الجمعة، ١٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية اليوم الجمعة، أن المبادرة السعودية الأمريكية ستستضيف بجدة ممثلين عن طرفي النزاع بالسودان غدا السبت.

وأوضحت الوزارة أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن السودان.

المملكة تبحث أهمية وقف التصعيد العسكري بالسودان

وبحثًا الوزيران، المبادرة السعودية الأمريكية بشأن خفض التوتر بالسودان، وأكدا أهمية وقف التصعيد العسكري بالسودان.

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فيما كشفت منظمة الأمم المتحدة، أن 19 مليون شخص بالسودان قد يعانون سوء تغذية حادا خلال الأشهر المقبلة.

ووسط فرار مئات آلاف السودانيين إلى البلدان المجاورة دوت انفجارات قوية تزامنًا مع تحليق الطائرات الحربية وسط الخرطوم وفي محيط القصر الرئاسي.

فقدان مليون لقاح مضاد لشلل الأطفال

ونقلت وكالة رويترز عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، أن نحو مليون لقاح مضاد لشلل الأطفال فقدت بالسودان منذ اندلاع العنف.

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وقال وزير الخارجية الكيني، إن مئات آلاف السودانيين يفرون إلى البلدان المجاورة وهذا يشكل أزمة إنسانية كبيرة.

قادة في السودان يقاومون استتاب الحكم للمدنيين

وأضاف أن قادة في السودان يقاومون منذ فترة فكرة استتاب الحكم للمدنيين، وأنه تم التواصل مع الجنرالين وتمكنا من إقرار هدنة وهذا إنجاز للسودانيين.

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وبين أن القتال في السودان قوض على نطاق واسع قدرة القطاع الصحي على خدمة المواطنين، معربًا عن قلقه من احتمال تفكك السودان وتحوله إلى جيوب صغيرة.

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