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غرب الرياض.. شاهد مياه الأمطار والسيول تشكل بحيرات بطريق “المزاحمية – الرين”
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غرب الرياض.. شاهد مياه الأمطار والسيول تشكل بحيرات بطريق “المزاحمية – الرين”

غرب الرياض.. شاهد مياه الأمطار والسيول تشكل بحيرات بطريق “المزاحمية – الرين”

غرب الرياض.. شاهد مياه الأمطار والسيول تشكل بحيرات بطريق “المزاحمية – الرين”
١١:٠٣:٣٧ م، الجمعة، ١٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط حالة من الطقس المتقلب، تشكلت اليوم الجمعة، بحيرات بنفود طريق “المزاحمية – الرين” بعد الأمطار والسيول جنوب غرب الرياض.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف أدت مياه الأمطار والسيول اتشكل بحيرات بنفود طريق “المزاحمية – الرين”.

رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 7 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع مركز الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية.

رياح على الشرقية والرياض والقصيم

وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والمدينة والجوف والحدود الشمالية.

أمطار رعدية وبرد على 5 مناطق

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على نجران وجازان وعسير والباحة، ومكة.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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