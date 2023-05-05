لأولياء الأمور.. تنبيه مهم من “تقوم التعليم” بشأن اختبارات “نافس”

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قدمت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مجموعة من النصائح المهمة لأولياء الأمور لمساعدة أبنائهم في تطبيق الاختبارات الوطنية “نافس”، والتي ستجرى خلال الفترة من 17 – 28 شوال 1444هـ الموافق 7 – 18 مايو 2023م،

ونشرت الهيئة فيديوجراف عبر حسابها في موقع تويتر”، تحت عنوان: “كيف أساعد أبنائي في الاهتمام بالاختبارات الوطنية نافس”، حددت فيه مجموعة من الخطوات التي يتعين على أولياء الأمور تطبيقها على النحو التالي:

-ناقش أهمية الاختبارات مع أبنائك

-وضح موضوعاتها

-راجع الموضوعات المدرسية

-شارك أمثلة الدليل

-اشرح كتيب الاختبار

-احرص على عدم الغياب في يوم الاختبار

-عود أبناءك على التأني والتركيز أثناء الحل

-أكد على قراءة جميع الأسئلة.

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الهدف من اختبارات نافس

وتهدف الاختبارات إلى قياس التحصيل التعليمي لطلبة المدارس والإسهام في تحسينه، وتحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، وقياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية، ودعم تحقيق مستهدفاتها.

وستطبق الاختبارات، التي تعدُ ضمن مسارات برنامج التقويم الوطني للمدارس “نافس”، بالتعاون مع وزارة التعليم على أكثر من مليون طالب وطالبة في قرابة 21 ألف مدرسة تمثل كل المدارس الابتدائية والمتوسطة في مناطق المملكة كافة ويتم تطبيق الاختبارات داخل المدارس أثناء اليوم الدراسي.

وتم إعداد الاختبارات وفْق أطُرٍ مرجعيَّةٍ مُعْتمَدةٍ في مجالات التعلّم للمواد الرئيسة في القراءة والرياضيات والعلوم، وتطبق على طلبة صفوف الثالث الابتدائي والسادس الابتدائي والثالث المتوسط، حيث تعَدُّ هذه الاختبارات أحد المتطلَّبات الرئيسة لتحسين وتجويد التعليم؛ وترتبط بشكل مباشر بأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية المنبثق من رؤية المملكة 2030.

قياس مستوى الطلاب

وتقيس الاختبارات مستوى ما تعلمه الطلبة، وما يستطيعون القيام به في نهاية ثلاث مراحل تعليمية وهي مرحلة الصفوف الأولية المبكرة والمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة.

ويتم من خلال هذه الاختبارات توفير بيانات دقيقة عن جودة التعليم المدرسي يمكن من خلالها تحديد مواطن القوة وفرص التطوير والتحسين لرفع جودة التعليم العام في المملكة ودعم صناعة القرار فيه، ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة التعليم وعناصر منظومة التعليم العام كافة.

وتعدُ الاختبارات وفقًا لنواتج التعلّم المشتقّة من المعايير الوطنية لمناهج التعليم، والمعايير الدولية لهذه المواد، مع مراعاة معايير اختبارات الدراسات الدولية المختلفة.

كما تتوافق اختبارات “نافس” مع مناهج التعليم العام في القراءة، والرياضيات، والعلوم، حيث تمثل نواتج التعلّم المحصلة النهائية لما يفترض أن يعرفه الطالب، ويفهمه، ويستطيع القيام به في المجالات المستهدفة بنهاية كل مرحلة تعليمية.

وتقدم اختبارات ” نافس ” باللغة العربية وكذلك باللغة الإنجليزية للمدارس العالمية، وتطبَّقُ سنويًّا على جميع طلاب الصفوف المستهدفة في كل مدرسة، وهي اختبارات ورقية واختبارات رقمية على طلبة الصفوف المستهدفة في مدارس المملكة في كافة المناطق.

وسيصاحب تطبيق الاختبار مجموعة من الاستبانات المصممة علميًّا بغرض توفير معلومات حيال العوامل المؤثرة في نواتج التعلم والتحصيل العلمي والممارسات التعليمية.

وتتمثل في استبانة الطالب التي تأتي مع نموذج الاختبار المقدم للطالب، ورقيًّا ورقميًّا، وتعبأ بعد أداء الاختبار مباشرة، واستبانة ولي أمر الطالب، واستبانة مدير المدرسة، وكذلك استبانة معلم القراءة ومعلم الرياضيات ومعلم العلوم، وهي استبانات رقمية تقدم عبر منصة الهيئة.

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عوامل نجاح تطبيق الاختبارات

وتشمل عوامل نجاح تطبيق هذه الاختبارات دعم المطبقين وتسهيل عملهم بكل ما يلزم لضمان تنفيذ الاختبارات في المدارس بالجودة المطلوبة، وتعاون مديري المدارس، ومعلمي الصفوف المستهدفة، وأولياء الأمور في تعبئة الاستبانات، وحث الطلبة على الأداء الذي يوضح المستوى الحقيقي لتحصيلهم العلمي في يوم الاختبار.

يذكر أن الاختبارات الوطنية ” نافس “، تأتي استنادًا إلى تنظيم الهيئة الذي حدد اختصاصات الهيئة ومنها “بناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات التعليمية كالاختبارات الوطنية في مراحل التعليم العام ذات العلاقة بتقويم التعليم العام”.

كما ستقوم الهيئة بإتاحة نتائج الاختبارات الوطنية المفصلة في بطاقة خاصة بذلك لكل مدرسة ولكل مكتب وإدارة تعليم مع نشر النتائج العامة في مؤشر “ترتيب”.