قصة بسطة “عمو وحيد” في جازان.. كيف أسرت القلوب على مدار 30 عاما؟

تواصل – فريق التحرير:

في جازان حيث الطبيعية الساحرة والهدوء ، اشتهر عمو وحيد ببسطته الشهيرة، فهو معلم ذاع صيته وسط السوق الشعبي بالمدينة، بحسب “العربية نت”.

البسطة التي يمتد تاريخها إلى ما يقرب من 32 عاما، كانت ولازالت محطا للأنظار، فقد أنشأها عمو وحيد في عام 1991 لزيادة الدخل الشهري الذي يتقضاه من وظيفته.

وبمساعدة أبنائه، بدأ عمو وحيد العمل معتمدا على ذاته ، ثم اشتهر سريعا في المنطقة وأصبح الجميع يأتون إليه من كل حدب وصوب.

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مقصد الزوار والسائحين

وأصبحت البسطة بمرور الأيام مقصدا للزوار من خارج المنطقةومزارا للسياح القادمين من مختلف دول الخلبج للاستمتاع بطريقة”عمو وحيد” الفريدة في إعداد وتجهيز البطاطا.

يقول عمو وحيد : ” والله بيجوني من كل مكان الحمد لله، من البحرين وغيرها، وقبل 3 أيام جونا من الدوحة وقبلها من الكويت وهذا فضل من الله علي، وأنا ما أسوى شيء بدون زبائني”.

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